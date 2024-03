Baza preparada para acoger una nueva Semana Santa

La llegada de la Semana Santa supone un aumento considerable de la presencia de vecinos en las calles de Baza, así como una mayor afluencia de vehículos, tanto de residentes como de visitantes. Desde el área de Gobernación, Tráfico y Movilidad Urbana del Ayuntamiento se han llevado a cabo una serie de actuaciones en la vía pública para que estos días transcurran de manera ordenada y segura.

Así, se han señalizado las calles afectadas por los recorridos procesionales, con hasta 140 señales verticales de distintos tipos: unas son de gran tamaño, informando del sector de la ciudad implicado en todas las procesiones y otras de mediana dimensión, para indicar el subsector del municipio por donde discurren los desfiles procesionales. No faltarán tampoco las que prohíben el estacionamiento, con un panel complementario en el que se informa de las fechas y horas exactas en las que no se puede aparcar, para no perjudicar las estaciones de penitencia de las cofradías.

Por su parte, la Policía Local ha previsto un importante refuerzo de sus efectivos, durante toda la Semana Santa, para salvaguardar la seguridad de las personas que acudan a los actos cofrades, así como para garantizar que los recorridos queden despejados de vehículos. No obstante, desde la concejalía de Gobernación se insta, una vez más, a la colaboración ciudadana, para que estos días de mayor afluencia y actividad en la calle transcurran con el menor número de incidencias posible.

Desde el área de Mantenimiento también se han venido realizando una serie de actuaciones para que la imagen del municipio sea la más adecuada de cara a estos días de Semana Santa. Entre esas intervenciones se ha procedido a la tala de algunos árboles cuyo follaje podría afectar al desarrollo de las procesiones en determinados puntos y se han eliminado o reajustado algunos cables de distintos suministros en algunos puntos del casco urbano, por los que también discurrirán las estaciones de penitencia. Junto con otras iniciativas de engalanamiento de diferentes espacios y rincones destacan el encalado que se ha aplicado en la zona de la plaza de San Juan y Merced, en el que han colaborado los vecinos. El Ayuntamiento les ha cedido una plataforma elevadora para facilitarles la labor y, al mismo tiempo, ha procedido a la pintura de algunas fachadas de manera subsidiaria ante la ausencia de sus propietarios. El objetivo es que estas calles, especialmente cofrades, luzcan de la mejor manera estos días. A destacar también la remodelación que se ha realizado en la fuente de la Plaza Mayor, punto principal de la carrera oficial y lugar en el que la Federación de Cofradías tiene instalado ya todo el mobiliario de la Carrera Oficial, así como han engalanado balcones y farolas de la zona.