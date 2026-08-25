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Baza prepara un amplio dispositivo de seguridad para la Feria y Fiestas, con especial atención al Cascamorras

La Junta Local de Seguridad ultima un operativo especial para las celebraciones del 6 al 15 de septiembre, con una previsión de 15.000 personas durante la carrera del Cascamorras

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Junta local de seguridad en Baza
José Utrera García

José Utrera García

Baza

La Junta Local de Seguridad Ciudadana de Baza ha celebrado una reunión para coordinar el dispositivo especial que se desplegará con motivo de la Feria ... y Fiestas de Baza, que se celebrarán del 6 al 15 de septiembre, con especial atención a la llegada del Cascamorras, prevista para el próximo 6 de septiembre.

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Baza prepara un amplio dispositivo de seguridad para la Feria y Fiestas, con especial atención al Cascamorras

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Baza prepara un amplio dispositivo de seguridad para la Feria y Fiestas, con especial atención al Cascamorras