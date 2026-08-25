Baza prepara un amplio dispositivo de seguridad para la Feria y Fiestas, con especial atención al Cascamorras

La Junta Local de Seguridad Ciudadana de Baza ha celebrado una reunión para coordinar el dispositivo especial que se desplegará con motivo de la Feria ... y Fiestas de Baza, que se celebrarán del 6 al 15 de septiembre, con especial atención a la llegada del Cascamorras, prevista para el próximo 6 de septiembre.

La reunión estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Grupo de Emergencias de Andalucía, servicios sanitarios y Cruz Roja, además de responsables municipales, como la concejala de Gobernación Marí Carmen Sánchez.

Durante el encuentro se revisaron los dispositivos previstos tanto para el recinto ferial como para los diferentes actos de las fiestas, poniendo el foco en aquellos que concentran una mayor afluencia de público. Los distintos cuerpos de seguridad coordinarán sus efectivos para garantizar la seguridad ciudadana y atender cualquier incidencia que pueda producirse durante estas jornadas.

En el recinto ferial volverá a instalarse el Puesto de Guardia, situado al final del andén de la antigua estación, que funcionará como punto de referencia para los ciudadanos que necesiten asistencia. Los diferentes cuerpos establecerán turnos para garantizar la presencia permanente de personal. También habrá presencia de agentes y voluntarios en las calles del recinto y se reforzará el dispositivo en los días y actividades con mayor concentración de personas.

Un dispositivo especial

La llegada del Cascamorras el 6 de septiembre constituye uno de los principales retos del operativo de seguridad. La tradicional carrera, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, reunirá previsiblemente a unas 15.000 personas, por lo que se ha diseñado un dispositivo específico para garantizar la seguridad de participantes y espectadores.

La Plaza de las Eras volverá a acoger el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde donde se centralizará toda la información y se coordinarán los distintos servicios de emergencia y seguridad. Además, se instalarán cámaras a lo largo del recorrido para permitir un seguimiento permanente de la carrera y facilitar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

El dispositivo sanitario contará con siete ambulancias, distribuidas estratégicamente a lo largo del recorrido y en el propio PMA, junto con los profesionales necesarios para atender posibles emergencias.

Uno de los aspectos destacados del operativo afecta a Las Arrodeas, donde se volverá a prohibir el acceso por la Cuesta del Francés, que quedará reservada como vía de salida. El acceso al punto de partida del Cascamorras estará restringido y será necesario disponer de autorización, estableciéndose la zona de las canteras como vía de acceso.

La Junta Local de Seguridad ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación entre todos los servicios implicados para afrontar unas fiestas que volverán a congregar a miles de personas en el recinto ferial y en las calles de Baza, sobre todo el día 8 con la celebración de la cabalgata por la mañana y la procesión de la tarde noche.

Tanto el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla como el alcalde, de Baza, Pedro J. Ramos, destacan la experiencia de los profesionales que participan en el dispositivo y apelan a la colaboración de la ciudadanía. «Todo está preparado», señalan, al tiempo que recuerdan que el buen desarrollo de las celebraciones dependerá también del comportamiento de los ciudadanos, del respeto a las normas y de la atención a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.

Con este dispositivo, Baza afronta unas Feria y Fiestas del 6 al 15 de septiembre con un operativo destinado a garantizar que tanto la llegada del Cascamorras como el resto de actividades festivas puedan desarrollarse con las máximas condiciones de seguridad.