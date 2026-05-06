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Baza pierde otra oportunidad: el Molino de San Andrés se queda sin financiación

Para el PSOE la exclusión de las ayudas autonómicas reabre el debate sobre la ineficacia del equipo de gobierno y su compromiso con el patrimonio local

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Interior del molino de San Andres
Interior del molino de San Andres. (IDEAL)

JOSÉ UTRERA

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Baza vuelve a quedarse fuera. La resolución definitiva de las ayudas para el patrimonio turístico-cultural de Andalucía (PATCUL 2025) de la Junta de Andalucía ... ha dejado al municipio sin financiación para la restauración del Molino de San Andrés, un proyecto clave para la puesta en valor del patrimonio histórico y turístico de la ciudad. El PSOE indica que la razón no ha sido la falta de concurrencia o de calidad del proyecto, «sino algo más preocupante: la solicitud figura como desistida».

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