La rehabilitación del Palacio de los Enríquez de Baza se ha visto afectada por la pérdida de 1,5 millones de euros de una subvención ... estatal de tres millones concedida para recuperar uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad. La reducción de la financiación, que supone aproximadamente la mitad de la ayuda inicialmente prevista, ha provocado un enfrentamiento político entre los grupos de la oposición y el equipo de gobierno municipal del Partido Popular, al que PSOE y Compromiso por Baza acusan de «falta de planificación, previsión y capacidad de gestión».

Las críticas de ambas formaciones se centran fundamentalmente en el tiempo transcurrido desde la concesión de la subvención hasta la puesta en marcha de los trabajos, así como en la ausencia de documentación técnica preparada con el tiempo suficiente para afrontar con garantías una intervención de esta complejidad.

El PSOE considera que el gobierno municipal «ha dejado escapar una financiación histórica que habría permitido abordar una restauración mucho más completa del inmueble». Los socialistas recuerdan que la ayuda, superior a los tres millones de euros, «era el resultado de un trabajo iniciado durante anteriores corporaciones municipales y que su finalidad no se limitaba a consolidar muros, cubiertas y estructuras, sino que contemplaba recuperar elementos patrimoniales de extraordinario valor». Entre ellos destacan los artesonados mudéjares policromados, las carpinterías históricas y las decoraciones nobiliarias vinculadas a la familia Enríquez. Elementos que, según denuncia el PSOE, «quedarán fuera de la intervención prevista como consecuencia de la pérdida de parte de la financiación».

Por su parte, Compromiso por Baza también pone el acento en la «falta de previsión del actual equipo de gobierno y en el tiempo que se dejó transcurrir sin avanzar de manera efectiva en la preparación del proyecto».

Su portavoz, Lidia Sánchez Martínez, recuerda que la resolución favorable de la subvención se publicó en noviembre de 2024, mientras que la licitación de las obras no salió adelante hasta octubre de 2025. Un periodo que considera «prácticamente perdido» y que, a su juicio, «resultó determinante para llegar a los plazos de ejecución con escaso margen de maniobra».

Compromiso por Baza, también recuerda que desde el comienzo de la legislatura venía reclamando la elaboración de los documentos técnicos y estudios necesarios para «actuar con rapidez cuando llegaran las ayudas». En este sentido, señala que el Ayuntamiento disponía desde 2023 de una partida de 400.000 euros destinada a la redacción del proyecto de rehabilitación que, según denuncia, permaneció sin utilizar durante dos años.

«Advertimos en varias ocasiones que era necesario tener preparados los proyectos y estudios previos para no perder tiempo cuando llegara la oportunidad. Sin embargo, no se hizo nada, y ahora», sostiene la portavoz.

Compromiso por Baza también recuerda que la primera licitación quedó desierta al no presentarse ninguna empresa interesada en ejecutar los trabajos. Para la formación, este contratiempo «podría haberse evitado con una planificación más anticipada y una gestión más diligente».

El PP responsabiliza al Gobierno central

Frente a las acusaciones de la oposición, el equipo de gobierno del Partido Popular defiende su actuación y atribuye buena parte de las dificultades a los retrasos del Gobierno de España en resolver la convocatoria y a las condiciones y plazos establecidos para ejecutar una intervención de estas características.

El equipo de gobierno del PP asegura que el Ejecutivo central tardó aproximadamente 18 meses en resolver la subvención y recuerda que Baza quedó inicialmente excluida de la convocatoria el 5 de julio de 2024. Según su versión, la ayuda no se consiguió hasta el 22 de noviembre de ese mismo año, después de que el actual gobierno municipal, con la colaboración de los funcionarios del Ayuntamiento, defendiera el proyecto y presentara las alegaciones necesarias.

El equipo de gobierno sostiene que la rehabilitación de un Bien de Interés Cultural como el Palacio de los Enríquez requiere estudios especializados, autorizaciones patrimoniales, procedimientos administrativos y empresas capacitadas para realizar una intervención de gran complejidad, circunstancias que, a su juicio, hacían especialmente difícil cumplir el calendario inicialmente establecido.

Como argumento, el PP recuerda que el propio Gobierno de España tuvo que modificar las condiciones de la convocatoria mediante el Real Decreto-ley 12/2025, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2026, una modificación que considera una prueba de que los plazos iniciales eran insuficientes.

Obras en marcha en enero

Las obras comenzaron finalmente en enero de 2026, con un contrato de siete meses, un calendario que, según el gobierno municipal, no permitía completar toda la intervención antes de finalizar el plazo de la subvención.

No obstante, el PP reconoce que existen procedimientos que podrían haberse mejorado y que es necesario analizar qué decisiones se podrían haber anticipado y qué trámites administrativos se podrían haber acelerado. Al mismo tiempo, rechaza que se le atribuya toda la responsabilidad de la pérdida económica y reclama que se tengan en cuenta los retrasos en la resolución estatal y las dificultades reconocidas por el propio Ejecutivo.

El resultado de esta controversia política es que Baza afronta la rehabilitación de uno de sus monumentos más emblemáticos con 1,5 millones de euros menos de financiación, una circunstancia que condicionará el alcance de los trabajos y que deja en el aire la recuperación de algunos de los elementos históricos y artísticos más valiosos del Palacio de los Enríquez.