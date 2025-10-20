Baza no logra adjudicar las obras del Palacio de los Enríquez y puede perder una subvención La licitación ha quedado desierta en dos ocasiones la primera el 8 de octubre y una segunda de urgencia el día 14

Resulta sorprendente, que tras décadas esperando la financiación necesaria para rehabilitar el Palacio de los Enríquez, uno de los principales monumentos históricos de Baza, ahora que el Gobierno de España ha facilitado 2,7 millones para realizar unas obras muy esperadas por los vecinos, estas han quedado desiertas en dos ocasiones, sin que ninguna empresa acudiera a la licitación de las mismas. El primer plazo concluyo el pasado 8 de octubre y un segundo habilitado con total urgencia para el día 14 también quedo desierto.

El PSOE considera que la situación que se plantea ahora es muy preocupante y alerta del grave riesgo de perder la subvención europea de más de 2,7 millones de euros destinada a la rehabilitación del Palacio de los Enríquez, después de que ninguna empresa se haya presentado al proceso de licitación impulsado por el Ayuntamiento.

Desde el PSOE denuncian que esta situación pone en evidencia la «falta de previsión, planificación y capacidad de gestión del actual alcalde y su equipo de gobierno».

«Llevamos meses advirtiendo que esto podía pasar, pero no han hecho nada para evitarlo. Han dejado pasar el tiempo y ahora la subvención peligra», señalan los socialistas, que recuerdan que el proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation EU, gestionados por el Gobierno de España, y destinados a la recuperación del patrimonio histórico bastetano. La falta de empresas interesadas en ejecutar las obras no solo retrasa la intervención, sino que puede derivar en la pérdida definitiva de la ayuda europea, lo que supondría «un daño irreparable para el patrimonio, la cultura y el turismo de Baza».

El portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Baza, Manolo Gavilán, precisa que otros municipios sí aprovechan las oportunidades europeas. En Huéscar, por ejemplo, la rehabilitación de la Casa de los Penalva, financiada con una subvención similar, con los mismos plazos de ejecución, ha logrado atraer a empresas y sigue su curso sin problemas. «Esto demuestra que cuando se trabaja con planificación y responsabilidad, los proyectos avanzan. En Baza, sin embargo, la dejadez del PP está paralizando una oportunidad histórica», denuncia Gavilán.

El Palacio de los Enríquez, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es uno de los grandes símbolos del patrimonio bastetano. Su rehabilitación permitiría recuperar un edificio único y dinamizar la economía local a través del turismo y la cultura. «Si el Ayuntamiento no reacciona de inmediato, Baza perderá una inversión histórica por culpa de la incompetencia del actual equipo de gobierno, que no ha sabido gestionar una subvención con eficacia y previsión, pese a los continuos anuncios que han publicado».