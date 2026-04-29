Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Baza

  1. Portada
  2. Baza

Baza se llena de color y tradición durante cuatros días con la fiesta de las Cruces

La ciudad acoge 38 montajes y refuerza su oferta cultural y gastronómica en una edición marcada por la participación y el optimismo pese a la amenaza de lluvia

Regala esta noticia
Cruz Barrio Santiago
Cruz Barrio Santiago. (JOSÉ UTRERA)

JOSÉ UTRERA

BAZA

Baza da hoy la bienvenida a una de sus celebraciones más emblemáticas: la Fiesta de la Cruz, una cita profundamente arraigada que vuelve a convertir ... la ciudad en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Desde este jueves 30 de abril y hasta el domingo 3 de mayo, las calles, plazas y espacios públicos se transforman en escenarios de convivencia, tradición y alegría gracias a la instalación de 38 cruces repartidas por todo el municipio.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Baza se llena de color y tradición durante cuatros días con la fiesta de las Cruces

[]

Baza se llena de color y tradición durante cuatros días con la fiesta de las Cruces