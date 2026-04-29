Baza se llena de color y tradición durante cuatros días con la fiesta de las Cruces

Baza da hoy la bienvenida a una de sus celebraciones más emblemáticas: la Fiesta de la Cruz, una cita profundamente arraigada que vuelve a convertir ... la ciudad en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Desde este jueves 30 de abril y hasta el domingo 3 de mayo, las calles, plazas y espacios públicos se transforman en escenarios de convivencia, tradición y alegría gracias a la instalación de 38 cruces repartidas por todo el municipio.

El ambiente festivo ya se percibe en cada rincón. Hermandades, cofradías, asociaciones y colectivos locales han trabajado intensamente durante semanas para ofrecer montajes cuidados al detalle, en los que no faltan flores, mantones, cerámica y elementos tradicionales que dan forma a estas singulares creaciones. De las 38 cruces instaladas, 14 contarán con barra, lo que permitirá disfrutar de la gastronomía local, mientras que las 24 restantes ofrecerán espacios más contemplativos, centrados en la decoración y la esencia cultural de la festividad.

Uno de los grandes atractivos de la Fiesta de la Cruz es precisamente su capacidad para combinar tradición y dinamismo. Cada cruz se convierte en un pequeño punto de encuentro donde la música, el baile y la gastronomía se dan la mano. Las propuestas culinarias, elaboradas por las distintas entidades participantes, vuelven a poner en valor la riqueza de la cocina tradicional bastetana, con platos que forman parte de la identidad local y que cada año atraen a miles de visitantes.

A pesar de la incertidumbre meteorológica de los días previos, el ánimo en la ciudad es claramente positivo. La organización ha demostrado flexibilidad y capacidad de adaptación, concediendo facilidades para ultimar los preparativos y garantizar que todo esté listo para el disfrute colectivo. La confianza en que el tiempo acompañe refuerza las expectativas de una edición exitosa, en la que se espera una notable afluencia de público.

El Ayuntamiento ha apostado, además, por enriquecer la programación con iniciativas que favorecen un ambiente más accesible y familiar. Entre las novedades de este año destaca la incorporación de actuaciones musicales de pequeño formato, que se desarrollarán en horario de tarde. Esta medida busca potenciar un carácter más diurno de la fiesta, ampliando las opciones de ocio y facilitando la participación de públicos de todas las edades.

El tradicional concurso municipal de cruces vuelve a ser otro de los motores de participación. Con varias categorías y un total de 6.000 euros en premios, este certamen incentiva la creatividad y el esfuerzo de colectivos y particulares, al tiempo que contribuye a mantener viva una tradición que forma parte del patrimonio cultural de Baza.

En paralelo, se han reforzado las medidas organizativas para garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes. El dispositivo especial contará con la colaboración de la Policía Local y la Policía Nacional, así como con controles técnicos previos a la apertura de los espacios. También se han previsto mejoras en infraestructuras, como el incremento de aseos portátiles en las zonas de mayor afluencia, y ajustes en el tráfico para facilitar la movilidad.

El horario de apertura permitirá disfrutar ampliamente de las cruces: desde el mediodía hasta la medianoche en las primeras jornadas, con ampliación el sábado y un cierre más temprano el domingo. Esta distribución favorece un desarrollo equilibrado de la actividad, adaptándose a las distintas dinámicas del fin de semana.

Con todo ello, la Fiesta de la Cruz vuelve a consolidarse como uno de los grandes referentes festivos de la ciudad. Tradición, cultura, gastronomía y convivencia se unen en una celebración que no solo honra el pasado, sino que también proyecta el dinamismo y la identidad de Baza hacia el futuro.