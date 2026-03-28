Baza se engalana para la Semana Santa

El Ayuntamiento de Baza ha puesto en marcha un operativo especial con motivo de la celebración de la Semana Santa, en el que participan distintas ... áreas municipales con el objetivo de reforzar las labores de limpieza, mantenimiento urbano, ornato y seguridad durante estas fechas.

El plan, se mantendrá durante toda la semana en la que se celebran los desfiles procesionales y se prolongará posteriormente para acometer tareas de limpieza en profundidad. La coordinación entre concejalías busca garantizar el adecuado estado de la ciudad ante el incremento de actividad y afluencia de personas.

Entre las actuaciones realizadas en los días previos se incluyen trabajos de reparación en diferentes puntos del casco urbano, como la reposición de baldosas en mal estado, la revisión de elementos del mobiliario urbano y la reorganización de cableado. Asimismo, se han llevado a cabo labores puntuales de pintura en muros y fachadas afectadas por suciedad o grafitis, así como la retirada de cartelería adherida en paredes y escaparates.

El servicio de alumbrado ha revisado el funcionamiento de farolas y puntos de luz, especialmente en los itinerarios previstos para las procesiones. Por su parte, el área de jardinería ha intervenido en distintos espacios públicos, con la colocación de macetas y el mantenimiento de zonas verdes, además de la revisión del arbolado para evitar posibles interferencias con el paso de los cortejos.

En colaboración con la Federación de Cofradías, también se ha participado en la instalación de elementos decorativos en la vía pública vinculados a estas celebraciones.

En el ámbito de la seguridad, la Policía Local ha organizado un dispositivo específico que contempla la presencia diaria de dos grupos de agentes: uno destinado a la vigilancia general de la ciudad y otro centrado en el control de los recorridos procesionales. Durante estos días, estará restringido el estacionamiento en las calles incluidas en los itinerarios, medida que será señalizada previamente y cuyo incumplimiento podrá conllevar la retirada de vehículos mediante grúa. Para facilitar la información a la ciudadanía, se han instalado alrededor de 160 señales temporales con indicaciones de horarios y limitaciones.

Este operativo se complementa con el dispositivo previsto por la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad durante los actos programados.

En materia de limpieza, el Ayuntamiento ha coordinado con la empresa concesionaria un refuerzo del servicio que incluye el baldeo diario de las calles por las que discurren las procesiones, incluso en jornadas festivas. También se ha previsto la reubicación temporal de contenedores en determinados puntos, la limpieza intensiva de los mismos en las zonas afectadas y la ampliación de turnos de trabajo en días clave como Jueves y Viernes Santo.

Estas medidas se suman al mantenimiento del servicio ordinario de recogida de residuos y limpieza viaria. Una vez finalizada la Semana Santa, está previsto iniciar trabajos específicos para la retirada de restos de cera en la calzada.