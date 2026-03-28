Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalación de la tribuna para el paso de los desfiles procesionales IDEAL

Baza se engalana para la Semana Santa

La coordinación entre concejalías busca garantizar el adecuado estado de la ciudad ante el incremento de actividad y afluencia de personas

JOSÉ UTRERA

BAZA

Sábado, 28 de marzo 2026, 11:10

Comenta

El Ayuntamiento de Baza ha puesto en marcha un operativo especial con motivo de la celebración de la Semana Santa, en el que participan distintas ... áreas municipales con el objetivo de reforzar las labores de limpieza, mantenimiento urbano, ornato y seguridad durante estas fechas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Granada CF anuncia su proyecto para Los Cármenes: cuarto anfiteatro y 30.000 espectadores
  2. 2 La señal del rombo blanco de la DGT que puede costar una multa de 200 euros
  3. 3 La comilona de William Levy y su pareja en un famoso restaurante de Granada: gran cochinillo y Gin Tonic de la casa
  4. 4 Amore Yugen, el nuevo restaurante de Saiko, llega a Granada: «Yo pienso que es un sitio super diferente aquí»
  5. 5 El exrojiblanco inédito con el Granada CF camino del Mundial con la Brasil de Ancelotti
  6. 6 Así serán las nuevas VPO de alquiler asequible de Granada
  7. 7 Beatriz riega de miles de euros la Chana con la ONCE: «¿Dónde mejor que mi barrio de toda la vida?»
  8. 8

    El familiar de un alumno irrumpe en un colegio de Íllora y amenaza de muerte al maestro: «Te voy a pegar dos tiros»
  9. 9 Dos terremotos sacuden de nuevo Granada
  10. 10 Una familia de Granada se muda a León para salvar el bar de un pueblo de 25 habitantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Baza se engalana para la Semana Santa

Baza se engalana para la Semana Santa