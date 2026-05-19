Baza emprende su camino hacia El Rocío junto a su hermandad madrina de Gelves

La Hermandad del Rocío de Baza comienza este miércoles una de las citas más esperadas de su calendario cofrade y espiritual: la peregrinación hacia la ... aldea almonteña para participar en la Romería del Rocío. Lo hará acompañada, un año más, de su Hermandad Madrina de Gelves, con la que mantiene una estrecha relación desde sus orígenes y con la que compartirá buena parte del camino hasta las plantas de la Blanca Paloma.

La corporación bastetana, presidida actualmente por María Luisa Torres Collados tras sustituir en el cargo a José Segador Navarrete, comenzará su peregrinación con la participación en la misa de despedida de romeros junto a la Hermandad de Gelves, prevista a las nueve de la mañana del miércoles en la localidad sevillana. Posteriormente, los romeros realizarán un primer tramo de camino hasta Almensilla.

La jornada del jueves estará marcada por la tradicional presentación en Villamanrique y por uno de los momentos más simbólicos del recorrido. El jueves será el paso por el Vado del Quema. Y el viernes continuará la romería junto a la hermandad madrina, cruzando el puente del Ajolí hasta llegar a su parada antes de la esperada presentación oficial ante la Hermandad Matriz de Almonte, prevista para la tarde del sábado.

Ya en la madrugada del domingo, los peregrinos bastetanos participarán en el multitudinario Rosario de Hermandades, uno de los actos más emotivos y multitudinarios de la Romería del Rocío.

Antes de emprender el camino hacia la aldea almonteña, la Hermandad del Rocío de Baza ha celebrado durante los últimos días distintos actos preparatorios marcados por la fe y la convivencia entre hermanos.

Entre ellos ha destacado el tradicional triduo celebrado en honor a la Virgen del Rocío, así como la subida del Simpecado hasta la iglesia de la Piedad para despedirse de la patrona de Baza antes del inicio de la peregrinación. Tanto la salida desde la iglesia de Santiago como el regreso se desarrollaron en procesión, acompañados por jinetes a caballo y sones de piteros rocieros, en una estampa cargada de fervor popular. Actos en los que la Hermandad del Rocío estuvo acompañada por el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos.

Especial emoción se vivió también durante el pregón rociero pronunciado por Sonia Fernández Burgos, que dejó momentos de gran intensidad sentimental entre los asistentes. Sus palabras, dedicadas especialmente a la Virgen de los Dolores y a la Cofradía de Santiago, fueron reconocidas por los presentes por su cercanía, sensibilidad y profundo sentimiento cofrade.

La jornada contó igualmente con la participación de Claudia Fernández Burgos como presentadora del acto y con la intervención musical de María José Torres Collados y Pablo Martín Ruiz, quienes contribuyeron a engrandecer una cita que quedará en el recuerdo de los asistentes.

Una hermandad con profundas raíces rocieras

La historia de la Hermandad del Rocío de Baza se remonta al año 1996, cuando un grupo de bastetanos comenzó a estrechar lazos con la Hermandad del Rocío de Gelves tras participar en una peregrinación extraordinaria invitada por la corporación sevillana. Aquella experiencia despertó una profunda devoción hacia la Virgen del Rocío y sembró la semilla de lo que años después acabaría convirtiéndose en la actual hermandad bastetana.

Desde entonces, la relación con la Hermandad Madrina de Gelves ha sido constante, acompañándola tanto en las romerías de Pentecostés como en peregrinaciones extraordinarias y otros actos religiosos.

En el año 2005, tras el fallecimiento del entonces presidente de la asociación rociera, Ramón Torres González, se celebraron las primeras elecciones, siendo elegido José Segador Navarrete como Hermano Mayor. Bajo su mandato se impulsó la redacción de los estatutos y el proceso que culminó el 6 de mayo de 2017 con la aprobación como Hermandad Diocesana.

Entre los principales símbolos de la corporación destacan su Bendito Simpecado, bendecido en noviembre de 2017 por el obispo Ginés García Beltrán, así como el retablo que lo alberga, diseñado por Andrés Torres Collados y bendecido en 2020 por el obispo Francisco Jesús Orozco Mengíbar.

La hermandad trabaja actualmente en importantes proyectos de futuro, entre ellos la construcción de su carreta.