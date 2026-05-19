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Baza emprende su camino hacia El Rocío junto a su hermandad madrina de Gelves

La Hermandad del Rocío de Baza vive días de intensa devoción con el triduo, la despedida ante la Virgen de la Piedad y el emotivo pregón pronunciado por Sonia Fernández Burgos

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El alcalde de Baza asistió a la despedida de la Hermandad del Rocío
El alcalde de Baza asistió a la despedida de la Hermandad del Rocío. (JOSÉ UTRERA)

JOSÉ UTRERA

BAZAt

La Hermandad del Rocío de Baza comienza este miércoles una de las citas más esperadas de su calendario cofrade y espiritual: la peregrinación hacia la ... aldea almonteña para participar en la Romería del Rocío. Lo hará acompañada, un año más, de su Hermandad Madrina de Gelves, con la que mantiene una estrecha relación desde sus orígenes y con la que compartirá buena parte del camino hasta las plantas de la Blanca Paloma.

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Baza emprende su camino hacia El Rocío junto a su hermandad madrina de Gelves

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Baza emprende su camino hacia El Rocío junto a su hermandad madrina de Gelves