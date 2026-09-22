Baza despide a la doctora e hija adoptiva de la ciudad Sonsoles Tutosaus Gómez

José Utrera García Baza 22/09/2026 a las 09:25h.

La ciudad de Baza amanece este martes, 22 de septiembre de 2026, con la triste noticia del fallecimiento de Sonsoles Tutosaus Gómez, Hija Adoptiva del municipio, insigne doctora, exconcejala socialista y pregonera de las Fiestas de 2022. Con su partida no solo se apaga una trayectoria impecable en el ámbito de la medicina comarcal, se apaga la alegría con la que Sonsoles Tutosaus impregnaba todo lo que hacía en su quehacer diario.

Nacida en Granada el 3 de mayo de 1952, la vida de Sonsoles fue, desde sus inicios, un periplo enriquecedor. Su infancia transcurrió por diversos puntos de la geografía española e internacional, con una estancia destacada en Bonn (Alemania). Realizó sus estudios de bachillerato y su vocación médica floreció en Zaragoza, donde cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina. Durante aquellos años, fraguó su solvencia técnica y rigor académico trabajando como interna en el Hospital Clínico Universitario y en el Hospital de Gracia, vinculada a las cátedras de Patología General, Cirugía General y Neurocirugía. Tras graduarse como Enfermera Universitaria Titulada y obtener posteriormente la Licenciatura en Medicina y Cirugía en 1978, ejerció la medicina en diversos centros de salud de la capital granadina y su provincia. En aquella época formó una familia y tuvo a sus tres hijas.

Sin embargo, el destino guardaba para ella una escala definitiva que transformaría su vida y la de miles de familias. El 15 de abril de 1991, Sonsoles llegó al Hospital Comarcal de Baza con una idea en mente: una estancia temporal. «Venía para tres meses y llevo aquí 31 años», recordaría décadas después con esa sinceridad desarmante y entrañable que la caracterizaba. Aquellos tres meses se convirtieron en un vínculo de por vida. Baza la cautivó por la calidez de su gente, la serenidad del entorno y la belleza de sus paisajes, mientras que Sonsoles regaló a Baza un compromiso profesional y ético incomparable.

Urgencias Hospitalarias

Desde 1993 y hasta su jubilación en octubre de 2017, Sonsoles lideró como Jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Baza, coordinando asimismo el equipo de la UCI móvil. En esa trinchera sanitaria, donde el tiempo se mide en latidos y decisiones cruciales, demostró su gran profesionalidad y un ojo clínico excepcional. Perteneció a las Unidades de Hospitalización Domiciliaria y Paliativos, estando presente en las horas más difíciles de numerosos bastetanos, a quienes brindó no solo cuidados médicos, sino el consuelo de una palabra amiga y una mano cálida y siempre una sonrisa.

Su vocación de servicio trasciende con creces las paredes del hospital. Como tutora de médicos residentes de familia e instructora de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) avanzada, formó a generaciones de facultativos e impartió cursos vitales al cuerpo de Bomberos de Baza. Además, compartió generosamente sus conocimientos de salud pública en el Centro de Educación Permanente (Escuela de Adultos) de Baza y municipios colindantes, convencida de que la educación es la herramienta fundamental para el bienestar de la comunidad.

Ese arrollador compromiso social y su espíritu progresista la llevaron también a dar el paso hacia la vida pública. Durante la primera legislatura del alcalde socialista Antonio Martínez Martínez, asumió con valentía la responsabilidad de ser concejala de Gobernación en el Ayuntamiento de Baza hasta el año 2002, demostrando siempre una cercanía ejemplar y una vocación intachable de servicio al ciudadano.

El pueblo de Baza devolvió a Sonsoles una fracción del amor que ella sembró. En enero de 2019, la corporación municipal le otorgó por unanimidad el título de Hija Adoptiva de la Ciudad. Años más tarde, en septiembre de 2022, asumió la emotiva tarea de pronunciar el pregón de la Feria y Fiestas de Baza. En un pregón inolvidable en el Auditorio Enrique Pareja, repleto de anécdotas, humor y profundas reflexiones, pronunció palabras que hoy resuenan como su legado definitivo: «Somos como un bosque, en el que aparentemente cada árbol es individual, pero en el que por debajo se unen las raíces».

En lo personal, Sonsoles Tutosaus fue una mujer enamorada de la vida, de la botánica y sus plantas, de su familia y de los amigos con los que compartió cada instante. Una mujer que entendía el existir como un regalo diario y que encaró los reveses con una entereza luminosa.

Hoy, el alcalde Pedro J. Ramos, en representación de toda la ciudad, ha trasladado el más sentido pésame a sus hijas, nietos y familiares. Baza despide a una de sus hijas más queridas, pero sus raíces, entrelazadas con las de esta tierra que la acogió, continuarán vivas para siempre en la memoria, el agradecimiento y el corazón de cada bastetano. Descanse en paz, doctora Sonsoles Tutosaus.