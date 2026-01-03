Baza, Cúllar y Huéscar adaptan la Cabalgata de Reyes Magos ante las previsiones meteorológicas
Mañana se celebran en Baza y Cúllar y en Huéscar sus Majestades estarán en el reciento ferial de la Almazara
JOSÉ UTRERA
BAZA-HUÉSCAR-CÚLLARF
Sábado, 3 de enero 2026, 14:21
Los ayuntamientos de Baza, Cúllar y Huéscar han anunciado modificaciones en la celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos debido a las adversas previsiones ... meteorológicas previstas para el lunes 5 de enero, con el objetivo de garantizar la seguridad y el disfrute de las familias, especialmente de los más pequeños.
El Ayuntamiento de Baza ha decidido adelantar la Cabalgata de Reyes Magos a la mañana del domingo 4 de enero, a partir de las 11:00 horas, al ser este el momento con mejores previsiones en cuanto a la ausencia de lluvia.
El recorrido se mantendrá conforme a lo previsto, comenzando en las inmediaciones del colegio Divino Maestro y discurriendo por las calles Ángel, Salvia, Avenida Atleta José Luis Martínez, Avenida Andalucía, Caños Dorados, Antonio Machado, Enrique Enríquez, Casicas, Avenida José de Mora, Plaza San Francisco, Alamillos y Caños Dorados. Posteriormente, Sus Majestades descenderán a pie por la calle Alhóndiga hasta la Plaza Mayor, donde saludarán a los niños y niñas y, tras un espectáculo de luz y sonido, recibirán las últimas cartas en sus tronos.
En el caso de que las condiciones meteorológicas del domingo por la mañana obliguen a suspender definitivamente la Cabalgata, los Reyes Magos recibirán a los niños y familias el lunes 5 de enero, desde las 18:00 horas, en el interior del Teatro Dengra y el claustro de Santo Domingo.
Cúllar
Por su parte, el Ayuntamiento de Cúllar también ha acordado adelantar la Cabalgata de Reyes al domingo 4 de enero a las 11:00 horas, debido a las previsiones climatológicas adversas para el día 5. Asimismo, se ha establecido un horario especial para la recepción de regalos en el Ayuntamiento en sábado 3 de enero, de 10:00 a 14:00 horas. En caso de que el recorrido de la Cabalgata tuviera que ser suspendido, los regalos se entregarán en la Casa de la Cultura.
Huéscar
En Huéscar, las condiciones meteorológicas han obligado a suspender la tradicional Cabalgata de Reyes, que no podrá recorrer las calles del municipio el 5 de enero. No obstante, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente estarán muy presentes y esperan con gran ilusión a todas las familias en el Recinto Ferial de la Almazara, un espacio climatizado y adaptado para la ocasión.
La cita será el 5 de enero, a partir de las 16:00 horas, con actividades, espectáculos, animación infantil y reparto de regalos para todos los niños y niñas, además de numerosas sorpresas. La llegada de los Reyes Magos está prevista para las 17:30 horas, y durante toda la tarde habrá servicio de barra.
Desde los tres municipios se agradece la comprensión de la ciudadanía ante estos cambios, motivados exclusivamente por razones de seguridad, y se anima a las familias a participar y disfrutar de la magia de los Reyes Magos en las diferentes alternativas organizadas para que ningún niño ni niña se quede sin su día especial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión