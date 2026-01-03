Baza, Cúllar y Huéscar adaptan la Cabalgata de Reyes Magos ante las previsiones meteorológicas

Los ayuntamientos de Baza, Cúllar y Huéscar han anunciado modificaciones en la celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos debido a las adversas previsiones ... meteorológicas previstas para el lunes 5 de enero, con el objetivo de garantizar la seguridad y el disfrute de las familias, especialmente de los más pequeños.

El Ayuntamiento de Baza ha decidido adelantar la Cabalgata de Reyes Magos a la mañana del domingo 4 de enero, a partir de las 11:00 horas, al ser este el momento con mejores previsiones en cuanto a la ausencia de lluvia.

El recorrido se mantendrá conforme a lo previsto, comenzando en las inmediaciones del colegio Divino Maestro y discurriendo por las calles Ángel, Salvia, Avenida Atleta José Luis Martínez, Avenida Andalucía, Caños Dorados, Antonio Machado, Enrique Enríquez, Casicas, Avenida José de Mora, Plaza San Francisco, Alamillos y Caños Dorados. Posteriormente, Sus Majestades descenderán a pie por la calle Alhóndiga hasta la Plaza Mayor, donde saludarán a los niños y niñas y, tras un espectáculo de luz y sonido, recibirán las últimas cartas en sus tronos.

En el caso de que las condiciones meteorológicas del domingo por la mañana obliguen a suspender definitivamente la Cabalgata, los Reyes Magos recibirán a los niños y familias el lunes 5 de enero, desde las 18:00 horas, en el interior del Teatro Dengra y el claustro de Santo Domingo.

Cúllar

Por su parte, el Ayuntamiento de Cúllar también ha acordado adelantar la Cabalgata de Reyes al domingo 4 de enero a las 11:00 horas, debido a las previsiones climatológicas adversas para el día 5. Asimismo, se ha establecido un horario especial para la recepción de regalos en el Ayuntamiento en sábado 3 de enero, de 10:00 a 14:00 horas. En caso de que el recorrido de la Cabalgata tuviera que ser suspendido, los regalos se entregarán en la Casa de la Cultura.

Huéscar

En Huéscar, las condiciones meteorológicas han obligado a suspender la tradicional Cabalgata de Reyes, que no podrá recorrer las calles del municipio el 5 de enero. No obstante, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente estarán muy presentes y esperan con gran ilusión a todas las familias en el Recinto Ferial de la Almazara, un espacio climatizado y adaptado para la ocasión.

La cita será el 5 de enero, a partir de las 16:00 horas, con actividades, espectáculos, animación infantil y reparto de regalos para todos los niños y niñas, además de numerosas sorpresas. La llegada de los Reyes Magos está prevista para las 17:30 horas, y durante toda la tarde habrá servicio de barra.

Desde los tres municipios se agradece la comprensión de la ciudadanía ante estos cambios, motivados exclusivamente por razones de seguridad, y se anima a las familias a participar y disfrutar de la magia de los Reyes Magos en las diferentes alternativas organizadas para que ningún niño ni niña se quede sin su día especial.