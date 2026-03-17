Baza cuenta con cuatro nuevos espacios públicos para el esparcimiento ciudadano

La ciudad de Baza dispone de cuatro nuevos espacios públicos destinados al ocio y al contacto con la naturaleza. Se trata de un parque ubicado ... en el inicio de la Vía Verde, en la zona de La Montija, y de tres áreas recreativas situadas en las inmediaciones del paraje de las Siete Fuentes.

La iniciativa ha sido impulsada por la concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Baza y se ha desarrollado a partir de la restauración y rehabilitación de distintos puntos del entorno urbano que se encontraban degradados o en desuso. El objetivo de la actuación es habilitar nuevos lugares de uso público para vecinos y visitantes.

Los nuevos espacios fueron inaugurados por el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y el concejal de Agricultura y Medioambiente, Antonio Peña. En el acto participaron también miembros del equipo de gobierno, representantes de empresas implicadas en los trabajos y trabajadores de la asociación Jabalcón, que colaboran con el Ayuntamiento en labores de jardinería. En la zona de las Siete Fuentes también estuvo presente la familia propietaria de los terrenos donde se han ubicado algunas de las áreas, tras los acuerdos establecidos con el consistorio.

El parque situado en el inicio de la Vía Verde, en el barrio de La Montija, se ha habilitado en un solar que anteriormente presentaba maleza y acumulación de residuos. El espacio ha sido limpiado, se ha recuperado la arboleda existente y se ha reorganizado la zona delimitando el área de paso. El suelo se ha cubierto con una capa de zahorra y se han marcado los alcorques con piedra. Además, se ha instalado un punto de agua para los usuarios de la vía.

Durante los trabajos, realizados por una empresa local junto con trabajadores de la asociación Jabalcón, también se actuó en un tramo del camino colindante con la Vía Verde. En concreto, se amplió y limpió una curva que presentaba escasa visibilidad con el objetivo de mejorar la seguridad del tránsito. La inversión destinada a esta actuación asciende a 18.000 euros y procede del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Gobierno Central.

Por su parte, la intervención en el entorno de las Siete Fuentes abarca desde el camino de acceso a la Fuente de la Teja hasta la fuente pública situada en la entrada a los nacimientos. En este tramo se han creado tres áreas recreativas próximas entre sí: una en la fuente de Zalema, otra junto a la fuente de la Teja y una tercera en los caños públicos de las Siete Fuentes.

En estas zonas se han instalado barandas de madera para delimitar los espacios, pavimento de piedra, mesas de madera para uso público, aparcamientos para bicicletas y papeleras. Además, se ha llevado a cabo una plantación de árboles que incluye treinta fresnos, treinta moreras, treinta álamos, dos naranjos, dos eucaliptos y dos nogales. Está prevista también la colocación de paneles informativos y señalética para orientar a los visitantes.

La inversión destinada a estas actuaciones alcanza los 145.000 euros, también financiados a través del PSTD. En los trabajos ha participado además un operario forestal del programa Emplea-T, impulsado por la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y financiado con fondos europeos del Programa Fondo Social Europeo Plus.

Según ha informado el Ayuntamiento, el proyecto contempla también el mantenimiento de estos espacios mediante un acuerdo con una entidad encargada de su conservación. Asimismo, está prevista la instalación de cámaras de vigilancia para prevenir posibles actos vandálicos.