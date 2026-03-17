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Una de las nuevas zonas recreativas de Baza IDEAL

Baza cuenta con cuatro nuevos espacios públicos para el esparcimiento ciudadano

Se ubican en la zona de La Montija y en las inmediaciones de las Siete Fuentes

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 17 de marzo 2026, 08:12

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La ciudad de Baza dispone de cuatro nuevos espacios públicos destinados al ocio y al contacto con la naturaleza. Se trata de un parque ubicado ... en el inicio de la Vía Verde, en la zona de La Montija, y de tres áreas recreativas situadas en las inmediaciones del paraje de las Siete Fuentes.

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