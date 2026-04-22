Baza contará con 26 mesas electorales para el 17-M

Ya están designadas las mesas electorales que se van a ubicar en 10 edificios públicos repartidos por toda la ciudad para acoger las 26 mesas ... en las que podrán votar en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La gran mayoría de ellos son ya habituales, aunque hay una gran novedad para la próxima convocatoria. Las tres mesas ubicadas en el Centro Social San Marcos, en lo que antiguamente eran las escuelas del Llano del Ángel, pasarán a situarse en el Centro Socio Cultural del Ángel, en la Plaza del mismo nombre, en el edificio conocido también como del Plan Integral. Allí, en el espacio escénico, se situarán estas tres mesas junto a la que ya venía funcionando en ese lugar de anteriores comicios.

De tal modo, el Grupo Escolar Álvarez Lara (sede el CEPER «María de Luna») acogerá tres meses; la sede de la Asociación Multicultural Cascamorras Baza (en el antiguo chalet de Razalof) acogerá dos; una habrá en la Casa de la Cultura; dos en el Conservatorio de Música; dos en el IES «Alcrebite»; cinco en el CEIP «Ciudad de Baza»; cuatro en el Centro Socio Cultural del Ángel; dos en el CEIP «San José de Calasanz»; tres en la antigua escuela Márquez Torres ( Solares); y dos en el CEIP «Francisco de Velasco».

Dentro de la preparación de la convocatoria de elecciones andaluzas, el lunes 20 de abril se realizó en el Ayuntamiento la selección de las personas que ocuparán los puestos de presidente y de vocales en las 26 mesas electorales. Se hizo mediante un pleno extraordinario celebrado a las 14:00h. Utilizando uno de los ordenadores del consistorio se procedió a dicha selección mediante los medios informáticos dispuestos para este trámite, un trámite totalmente aleatorio y ajeno a los representantes políticos. Posteriormente se dieron a conocer los nombres de las personas seleccionadas entre los asistentes al pleno. En los próximos días, los elegidos serán informados de su encargo de cara al domingo 17 de mayo.