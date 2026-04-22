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Mesa electoral en Baza JOSÉ UTRERA

Baza contará con 26 mesas electorales para el 17-M

Las mesas ubicadas en las antiguas escuelas del Llano del Ángel pasan al Centro Socio Cultural del Plan Integral

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 22 de abril 2026, 13:14

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Ya están designadas las mesas electorales que se van a ubicar en 10 edificios públicos repartidos por toda la ciudad para acoger las 26 mesas ... en las que podrán votar en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

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