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David Valero uno de los atractivos de la prueba IDEAL

Baza se consolida como referente internacional con la cuarta edición de Utopía Gravel

Participación de super lujo con Nino Schurter, David Valero, Alejandro Valverde, Tiago Ferreira, Marco Fontana o Elisabeth Hermolle, Maddy Nutt, Sara Barceiro y José María Sánchez

JOSÉ UTRERA

BAZA

Sábado, 11 de abril 2026, 09:11

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Baza vuelve a situarse en el mapa internacional del ciclismo con la celebración, del 10 al 12 de abril, de la cuarta edición de la ... Utopía Gravel, una prueba que da un salto de calidad tanto en participación como en proyección. La cita reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama mundial, confirmando su crecimiento dentro del calendario de esta disciplina en auge.

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Baza se consolida como referente internacional con la cuarta edición de Utopía Gravel