Baza se consolida como referente internacional con la cuarta edición de Utopía Gravel

Baza vuelve a situarse en el mapa internacional del ciclismo con la celebración, del 10 al 12 de abril, de la cuarta edición de la ... Utopía Gravel, una prueba que da un salto de calidad tanto en participación como en proyección. La cita reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama mundial, confirmando su crecimiento dentro del calendario de esta disciplina en auge.

El evento convierte durante todo el fin de semana a la localidad bastetana en epicentro del ciclismo, combinando competición de alto nivel con la promoción turística del entorno. La organización, con la colaboración del Ayuntamiento de Baza, espera una importante afluencia de visitantes, reforzando así la imagen del municipio como destino deportivo.

El principal atractivo de esta edición reside en un cartel de primer nivel. Entre los nombres más destacados figura el suizo Nino Schurter, considerado uno de los mejores corredores de mountain bike de la historia, que continúa su proceso de adaptación al gravel tras su reciente incursión en esta modalidad. Junto a él, sobresale la presencia del gran David Valero, uno de los referentes nacionales e internacionales, que llega en un gran momento de forma tras firmar un podio en la primera prueba de la Copa del Mundo XCM y destacar en la exigente Cape Epic.

También acapara atención Alejandro Valverde, quien, tras su retirada del ciclismo profesional, sigue demostrando su competitividad. El murciano, ahora seleccionador nacional de carretera, afronta el gravel como un nuevo reto en su trayectoria, donde su experiencia y capacidad estratégica le sitúan como uno de los aspirantes a la victoria.

El listado de participantes se completa con otros nombres relevantes del panorama internacional como Tiago Ferreira, Marco Fontana o Elisabeth Hermolle, además de ciclistas destacados como Maddy Nutt, Sara Barceiro o el campeón de España de maratón José María Sánchez. Esta amplia representación refuerza el carácter global de la prueba y su creciente prestigio.

En el plano deportivo, la Utopía Gravel propone dos recorridos principales de 165 y 110 kilómetros. Ambos trazados combinan tramos urbanos con paisajes naturales del entorno bastetano, ofreciendo un recorrido exigente y visualmente atractivo. La salida tendrá lugar en la Plaza Mayor, punto neurálgico del evento, mientras que la meta estará situada en el Estadio Municipal Constantino Navarro.

La jornada del sábado concentrará la competición, con salida prevista a las 8:30 horas para ambas distancias. El domingo, la cita adopta un carácter más social con una salida hacia Zújar que incluye la subida al cerro Jabalcón, uno de los enclaves más emblemáticos del recorrido, así como el paso por los Baños de Zújar, añadiendo un componente paisajístico destacado. Más allá del aspecto competitivo, la prueba mantiene su esencia como experiencia que combina deporte, territorio y convivencia. El recorrido comparte escenarios naturales de la comarca de Baza

Con esta cuarta edición, la Utopía Gravel no solo consolida su posición dentro del circuito internacional, sino que también refleja el crecimiento del gravel como disciplina. La presencia de figuras procedentes del mountain bike y del ciclismo de carretera evidencia una tendencia al alza y una creciente profesionalización.

Baza, una vez más, se convierte en escaparate de este fenómeno, acogiendo un evento que une espectáculo deportivo y promoción territorial, y que continúa ganando peso en el calendario internacional.