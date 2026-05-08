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Baza celebra este viernes la gala de los Premios Baza Joven 2026

Andrea Viedma, Alicia García Punzano, Sonia Fernández, CD Rítmica Baza Dentia, Grupos Jóvenes de las Cofradías y Carlos Valle son los premiados en esta edición

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Andrea Viedma una de las jóvenes ganadores de los premios 2026
Andrea Viedma una de las jóvenes ganadores de los premios 2026. (ANTONIO ROMÁN)

JOSÉ UTRERA

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La juventud bastetana volverá a ser protagonista este viernes, 8 de mayo, con la celebración de la vigésimo tercera edición de los Premios Baza Joven, ... unos galardones creados por un gobierno municipal socialistas, con los que el Ayuntamiento reconoce cada año la trayectoria, la dedicación y la implicación de jóvenes y colectivos de la ciudad en diferentes ámbitos de la vida social, cultural, deportiva y empresarial.

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