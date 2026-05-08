Baza celebra este viernes la gala de los Premios Baza Joven 2026

La juventud bastetana volverá a ser protagonista este viernes, 8 de mayo, con la celebración de la vigésimo tercera edición de los Premios Baza Joven, ... unos galardones creados por un gobierno municipal socialistas, con los que el Ayuntamiento reconoce cada año la trayectoria, la dedicación y la implicación de jóvenes y colectivos de la ciudad en diferentes ámbitos de la vida social, cultural, deportiva y empresarial.

Durante la gala se distinguirá a varios jóvenes y entidades locales que han destacado por su esfuerzo y aportación al desarrollo de la ciudad. En la categoría de Arte y Creación, el reconocimiento será para Andrea Viedma Ibarra, por su dedicación al flamenco y su contribución a la difusión de esta expresión artística, y para Alicia García Punzano, por su evolución y proyección en el ámbito musical.

En el apartado deportivo, el premio recaerá en el CD Rítmica Baza Dentia, entidad que ha sido reconocida por su trabajo en el deporte base y por los resultados obtenidos gracias al esfuerzo y la constancia de sus integrantes.

El galardón al Emprendimiento distinguirá a Sonia Fernández Burgos y su proyecto «Tocados y Flamenca», una iniciativa empresarial vinculada al comercio y la moda flamenca que ha logrado abrirse camino desde Baza apostando por la creatividad y la innovación.

La modalidad de Voluntariado reconocerá este año la labor desarrollada por grupos jóvenes de varias cofradías bastetanas, destacando su implicación en la conservación de las tradiciones y su participación activa en numerosas actividades sociales y culturales a lo largo del año. Recibirán esta distinción, representantes de las cofradías de Santiago, Nazareno, Esperanza, Soledad, Santa Cruz y Cristo de los Méndez. Aunque no todos los grupos jóvenes, tienen la misma antigüedad y vienen trabajando de la misma manera.

Además, el jurado ha acordado conceder una mención especial a Carlos Valle Plaza, por su trayectoria educativa y por su cercanía e implicación con la juventud de la ciudad. Aunque Carlos Valles, es supera ampliamente la edad de 35 años, la normativa de los premios posibilita distinguir a una persona o entidad mayor de la edad establecida para los premios Baza Joven.

La ceremonia tendrá lugar a partir de las 20:30 horas en el salón Ideal y contará con la presencia del alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, acompañado además de representantes de distintas administraciones provinciales y autonómicas vinculadas al ámbito juvenil y educativo. Es de esperar que el acto no se convierta en un acto electoralista.

Desde el área municipal de Juventud se ha destacado el papel de todos los premiados como ejemplo de una generación comprometida, participativa y con capacidad para contribuir al desarrollo y dinamización de Baza en distintos ámbitos.