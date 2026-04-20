Baza celebra el Día del Libro con un programa cultural y educativo

Baza conmemora el Día del Libro 2026 con una variada programación que se extenderá hasta finales de abril y que busca fomentar la lectura y ... el encuentro intergeneracional. Las actividades han sido organizadas por las concejalías de Cultura, Educación y Juventud, junto a la Biblioteca Municipal «José Becerril Madueño», principal impulsora de la iniciativa.

El programa, dirigido especialmente al público escolar, combina propuestas educativas y culturales con la participación de colectivos como el CEPER «María de Luna» y el Aula Permanente de Formación Abierta, reforzando así el carácter integrador de la celebración.

Las actividades arrancaron el pasado 17 de abril con la primera sesión de «De la cuna a la luna», un ciclo de visitas a escuelas infantiles en el que se ofrece cuentacuentos a los más pequeños y se les entrega su primer carné simbólico de biblioteca.

El 21 de abril tendrá lugar el Certamen de Cuentos y Relatos, donde alumnado del CEPER «María de Luna» y del Aula Permanente dará lectura a sus propias creaciones en el Teatro Ideal.

Un día después, el 22 de abril, se presentará la segunda edición de las Jornadas de Cine Mudo, que se celebrarán del 5 al 7 de mayo en el Museo. Además, entre los días 22, 23 y 24, la Biblioteca Municipal se transformará en un espacio de descubrimiento literario para alumnado de Primaria, con visitas guiadas a cargo del grupo MasDrama.

El 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, será una de las jornadas centrales. A partir de las 10:30 horas, estudiantes del IES «Pedro Jiménez Montoya» representarán en el Teatro Ideal la obra «La casa de Bernarda Alba», de Federico García Lorca, en sesiones de mañana y tarde.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, la Biblioteca acogerá un taller crítico-literario bajo el título «El Quijote y la aventura de la libertad», centrado en la obra de Cervantes y su vigencia actual.

Las actividades continuarán también el 24 de abril, cuando el Aula Permanente reunirá a su alumnado en la Casa de la Cultura para seguir compartiendo experiencias en torno a la lectura.

Con este programa, Baza reafirma su compromiso con la promoción cultural y el fomento de la lectura entre ciudadanos de todas las edades.