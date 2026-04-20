Baza celebra el Día del Libro con un programa cultural y educativo
El 23 de abril, estudiantes del IES «Pedro Jiménez Montoya» representarán en el Teatro Ideal la obra «La casa de Bernarda Alba»
JOSÉ UTRERA
BAZA
Lunes, 20 de abril 2026, 13:26
Baza conmemora el Día del Libro 2026 con una variada programación que se extenderá hasta finales de abril y que busca fomentar la lectura y ... el encuentro intergeneracional. Las actividades han sido organizadas por las concejalías de Cultura, Educación y Juventud, junto a la Biblioteca Municipal «José Becerril Madueño», principal impulsora de la iniciativa.
El programa, dirigido especialmente al público escolar, combina propuestas educativas y culturales con la participación de colectivos como el CEPER «María de Luna» y el Aula Permanente de Formación Abierta, reforzando así el carácter integrador de la celebración.
Las actividades arrancaron el pasado 17 de abril con la primera sesión de «De la cuna a la luna», un ciclo de visitas a escuelas infantiles en el que se ofrece cuentacuentos a los más pequeños y se les entrega su primer carné simbólico de biblioteca.
El 21 de abril tendrá lugar el Certamen de Cuentos y Relatos, donde alumnado del CEPER «María de Luna» y del Aula Permanente dará lectura a sus propias creaciones en el Teatro Ideal.
Un día después, el 22 de abril, se presentará la segunda edición de las Jornadas de Cine Mudo, que se celebrarán del 5 al 7 de mayo en el Museo. Además, entre los días 22, 23 y 24, la Biblioteca Municipal se transformará en un espacio de descubrimiento literario para alumnado de Primaria, con visitas guiadas a cargo del grupo MasDrama.
El 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, será una de las jornadas centrales. A partir de las 10:30 horas, estudiantes del IES «Pedro Jiménez Montoya» representarán en el Teatro Ideal la obra «La casa de Bernarda Alba», de Federico García Lorca, en sesiones de mañana y tarde.
Ese mismo día, a las 18:00 horas, la Biblioteca acogerá un taller crítico-literario bajo el título «El Quijote y la aventura de la libertad», centrado en la obra de Cervantes y su vigencia actual.
Las actividades continuarán también el 24 de abril, cuando el Aula Permanente reunirá a su alumnado en la Casa de la Cultura para seguir compartiendo experiencias en torno a la lectura.
Con este programa, Baza reafirma su compromiso con la promoción cultural y el fomento de la lectura entre ciudadanos de todas las edades.
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