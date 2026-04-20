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Actividades para escolares en la Biblioteca Municipal José Becerril IDEAL

Baza celebra el Día del Libro con un programa cultural y educativo

El 23 de abril, estudiantes del IES «Pedro Jiménez Montoya» representarán en el Teatro Ideal la obra «La casa de Bernarda Alba»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 20 de abril 2026, 13:26

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Baza conmemora el Día del Libro 2026 con una variada programación que se extenderá hasta finales de abril y que busca fomentar la lectura y ... el encuentro intergeneracional. Las actividades han sido organizadas por las concejalías de Cultura, Educación y Juventud, junto a la Biblioteca Municipal «José Becerril Madueño», principal impulsora de la iniciativa.

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