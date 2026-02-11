Baza celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El Ayuntamiento de Baza se suma hoy, 11 de febrero, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ... una jornada impulsada por Naciones Unidas para visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el ámbito científico y fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y jóvenes.

Desde el consistorio bastetano se quiere poner en valor la contribución histórica y actual de las mujeres a la ciencia, la investigación y la innovación, ámbitos en los que su presencia sigue siendo menor de lo deseable a pesar de los avances logrados en los últimos años. En este sentido, resulta especialmente significativo el incremento de mujeres bastetanas que han optado por carreras vinculadas a la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (STEM) en las dos últimas décadas, un avance que ha contribuido de manera decisiva a reducir la brecha de género en la elección de profesiones tradicionalmente masculinizadas y que supone un paso firme hacia una igualdad real y efectiva.

«En Baza nos congratulamos de comprobar cómo, progresivamente, se va rompiendo el techo de cristal que históricamente ha limitado la presencia de las mujeres en las carreras científicas, contando hoy con referentes femeninos bastetanos que destacan en estos ámbitos y sirven de inspiración a las nuevas generaciones». Como ejemplo de ello, el Ayuntamiento ha querido destacar en esta jornada a la bastetana Piedad Pérez Polaino, Tecnóloga de Alimentos por la Universidad de Granada, técnico en I+D+i en United Caro desde hace cinco años. A su cargo se encuentra un completo espacio de investigación en el que se mejora constantemente el producto de esta empresa, con presencia internacional. Piedad es hoy, 11 de febrero, un símbolo del talento, la perseverancia y la capacidad de las mujeres de nuestra ciudad en el ámbito científico.

Desde la Concejalía de Bienestar Social se ha querido destacar esta conmemoración poniendo en valor el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, dando a conocer a las mujeres bastetanas como un reconocimiento público a aquellas que han alcanzado sus objetivos profesionales sin que el género haya supuesto un obstáculo para su desarrollo personal y profesional.

Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento de Baza reafirma su apuesta por políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, así como por iniciativas educativas, sociales y culturales que despierten el interés por la ciencia desde edades tempranas, eliminando estereotipos de género y fomentando referentes femeninos en todos los ámbitos del conocimiento.