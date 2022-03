Baza celebra el 8-M bajo el lema «La Igualdad no es un deseo, debe ser una realidad»

Hoy no es un día más. Así lo ha sentido la ciudad de Baza al completo, que se ha volcado en la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Tejer redes, trabajar de forma coordinada, compartir objetivos y planteamientos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Esas y muchas otras ideas han estado presentes a lo largo de toda la mañana en una jornada que arrancaba como una original carrera de relevos entre todos los centros educativos de primaria y de secundaria de la ciudad. Una potente forma de unir las inquietudes de los niños y niñas, de los jóvenes que son el presente y que garantizan avanzar hacia un futuro en igualdad. Cada uno de los centros colocaba en el testigo una serie de reflexiones e ideas que trasladaban corriendo de un centro a otro para intercambiarlo con sus compañeros, para hacer que esas ideas recorrieran toda la ciudad «formando el gran cordón de la Igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad de Baza». Ideas que luego han sido compartidas en el acto institucional celebrado en la Plaza Mayor a partir de las 12h.

«Hoy es el día que conmemoramos la consecución de los derechos de las mujeres en plena igualdad con nuestros compañeros los hombres. Ellos también nos acompañan en este camino tan injusto en el que aún las mujeres tenemos menos salario, menos oportunidades laborales, más tareas en casa, menos valor en el deporte, en el que somos agredidas por ser mujeres y en el que, aunque las leyes nos reconozcan la igualdad formal, aún no tenemos la igualdad real», reflexionaba la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Mariana Palma, al inicio.

Tanto ella como el acalde, Manolo Gavilán, han destacado la especial implicación de la comunidad educativa, haciendo especial hincapié en su profesorado, en este trabajo que se visibiliza de forma especial cada 8 de marzo, pero que es constante a lo largo de todo el año. «Deseo que este día sea un día para la esperanza y para pensar que el horizonte que viene será violeta, pero violeta cuando no haya nada que remarcar porque todo se vea de forma natural», reconocía en su intervención el alcalde bastetano.

Colectivos de toda la ciudad se han dado cita en este acto planteado este año bajo el lema «La Igualdad no es un deseo, debe ser una realidad». Un lema elegido en un concurso desarrollado entre los centros educativos en el que ha resultado elegido el trabajo de María García lozano de 2º de la ESO del IES Alcrebite. La frase y el dibujo ganadores se han estampado en las camisetas que los escolares lucían con orgullo hoy; primero en la carrera de relevos, más tarde en esa concentración en la que se han compartido frases cargadas de fuerza reivindicativa.

El manifiesto de este año ha sido elaborado por alumnado del Colegio La Presentación y magníficamente leído por una de sus alumnas. En él se recordaba a todas las personas presentes que todavía en la actualidad «hay mujeres que siguen estando oprimidas, explotadas sexualmente y en una posición de desigualdad con respecto a los hombres. Tenemos que recordar que no podemos quedarnos calladas ya que nunca volverán a tener la comodidad de nuestro silencio y vamos a gritar por las que, desde la tumba, no pueden hacerlo. Miremos la vida con gafas de género para que la igualdad tenga un acento importante en la sociedad. El amor no duele. El amor no juzga. El amor no maltrata. Para que un día digan Continuaron luchando y lo consiguieron. Mujeres, por las que ya no están, por las que estamos y por las que estarán, hoy más que nunca, seguimos aquí y hemos venido para quedarnos».

El alumnado bastetano ha dejado patente hoy que es la fuerza y el motor del cambio igualitario. Junto a ellos, asociaciones, autoridades, corporación municipal, autoridades sanitarias, cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias y, cómo no, las asociaciones de mujeres que, como ha destacado Manolo Gavilán, realizan un gran trabajo durante todo el año: Amudima y Clara Campoamor.

Durante la jornada de hoy, además del reparto de camisetas, el Ayuntamiento ha repartido mascarillas violetas, así como una mochila morada por la igualdad (en este caso entre los participantes en la marcha semanal de la AECC y Siete Leguas, y entre las trabajadoras de la empresa de Ayuda a Domicilio).

No hay que olvidar que el acto de hoy ha sido el acto central de una completa programación que arrancaba ya en febrero y que se prolongará a lo largo de todo el mes de forma transversal, con propuestas dirigidas a toda la sociedad.