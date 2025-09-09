Baza celebra el 50 aniversario de la Virgen de la Piedad como Alcaldesa El alcalde Pedro Ramos le impone un nuevo bastón de mando elaborado por los artesanos locales Hijos de Esteban Jiménez

El alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, impone el nuevo bastón de alcaldes a la Virgen de la Piedad

La ciudad de Baza celebró este 8 de septiembre la festividad de su Patrona, la Virgen de la Piedad, y aprovecho la procesión para conmemorar el 50 aniversario de su nombramiento como Alcaldesa Perpetua y repetir el acto de entrega del bastón de mando. En 1975 el entonces alcalde, Luis Morcillo, le entregaba por primera vez el emblemático bastón a la Virgen

Y ahora ha sido el actual alcalde Pedro Justo Ramos en encargado de entregar el bastón en de la Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen de la Piedad, María Piedad Checa, tal y como hiciera su padre, Ramón Checa, que entonces ocupaba un cargo similar. En el acto también intervino el obispo de la Diocesis, Francisco Jesús Orozco Méngibar.

El nuevo bastón de mando es de madera de ébano de primera calidad, finamente labrado y acabado, en el prestigioso taller artesanal de Hijos de Esteban Jiménez.

El regidor bastetano recordó que «hace 50 años, el Ayuntamiento acordó por unanimidad nombrar a la Virgen de la Piedad como Alcaldesa Perpetua, y hoy renovamos ese momento con la misma solemnidad, respeto y devoción, confirmando que sigue siendo guardiana de Baza y símbolo de unión para nuestro pueblo».

Por su parte, la Hermana Mayor, Mª Piedad Checa, agradeció el gesto y evocó el recuerdo de quienes protagonizaron aquel acto en 1975, «entre ellos mi propio padre», destacó emocionada. El obispo de la Diocesis, en su intervención, subrayó que este gesto «no solo honra a la Virgen, sino a la identidad de Baza, porque significa ser agradecidos con lo que la Piedad ha dado a esta ciudad durante siglos y renovar un compromiso de unidad y fe que también hermana a Guadix».

La procesión que antes de su salida se vio amenazada por la lluvia, concluyó entre vítores y aplausos a la Virgen de la Piedad, poniendo fin a una jornada fiesta local en Baza en el «Dia Grande» de la feria de Baza.

