Baza apuesta por mujeres «Libres de miedo y llenas de vida» El acto central del 25-N ha sido un emocionado recuerdo a las 39 víctimas en lo que va de año

JOSÉ UTRERA BAZ Martes, 25 de noviembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

La ciudad de Baza sigue apostando por mujeres «Libres de miedo y llenas de vida». Bajo ese eslogan y ese objetivo se ha celebrado el ... acto central de la programación extraordinaria que el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Baza ha preparado con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. En la plaza situada junto a la Biblioteca Municipal, donde se ubica el contador de mujeres asesinadas en nuestro país, se ha desarrollado este encuentro reivindicativo donde ha destacado la presencia de varios cientos de estudiantes. El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, rodeado de varios miembros de la corporación municipal, representantes de fuerzas de seguridad, y de diversas entidades y colectivos sociales, ha sido el encargado de abrir el acto. Junto a ellos, un grupo de integrantes de la asociación de mujeres Amudima, que ha tenido también un papel especial en la celebración. Un cuarteto con profesores del Conservatorio ha amenizado la concentración y en la solapa de los asistentes ha lucido una pegatina alusiva a la jornada.

De forma compartida entre varios concejales se ha leído el manifiesto que en la noche del día anterior se aprobaba por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento. El texto ha contado con el respaldo del Consejo Municipal de la Mujer y de la asociación Amudima. A continuación, se han leído los nombres de las 39 mujeres que han sido asesinadas este año dentro de lo que se conoce como violencia de género, al tiempo que se abría un paraguas blanco en su memoria. Un emocionado aplauso ha servido como homenaje a ellas. Para terminar, se ha descubierto una placa en la fachada de la Biblioteca en la que vuelve a quedar claro que Baza reniega de la violencia a la mujer y de la lacra que conlleva.

