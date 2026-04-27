Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejal Lidia Sánchez, facilita con su abstención la aprobación del presupuesto JOSÉ UTRERA

Baza aprueba un presupuesto de 33,3 millones sin consenso político

Las cuentas municipales salen adelante gracias a la abstención de Compromiso por Baza y el rechazo del resto de la oposición, que critica la falta de planificación y diálogo del equipo de gobierno

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 27 de abril 2026, 20:27

Comenta

El Ayuntamiento de Baza ha aprobado el Presupuesto General para 2026, que asciende a 33.377 euros, en un pleno extraordinario caracterizado por la falta ... de consenso político y las críticas generalizadas de la oposición. Las cuentas salieron adelante con mayoría simple gracias al respaldo del equipo de gobierno del Partido Popular y del concejal no adscrito, así como a la abstención de Compromiso por Baza, cuyo posicionamiento resultó determinante para desbloquear la votación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta por tormentas fuertes y lluvias de barro en Granada: horas clave y zonas en riesgo
  2. 2 Muere el médico granadino Salvador Castillo, ex del Granada CF entre otros
  3. 3 El pueblo abandonado entre Granada y Málaga que se ha convertido en un fenómeno turístico
  4. 4 «Siempre guardo la aguja en la nevera del bar, con las cervezas»
  5. 5 La gran oferta de Carrefour en el aceite de oliva virgen extra del mayor productor andaluz
  6. 6 El supermercado más barato abre nueva tienda en Granada y regala vino a los clientes
  7. 7 Clava una navaja a una turista en el tobillo mientras estaba haciendo fotos en un mirador de Granada
  8. 8 Acusan a un chapuzas de fingir ser constructor y hacer una casa inhabitable en Pinos Puente
  9. 9 Así es el nuevo Ferial de Almanjáyar que estará listo para el Corpus
  10. 10

    Estos son los días que las guarderías de Granada irán a la huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Baza aprueba un presupuesto de 33,3 millones sin consenso político

Baza aprueba un presupuesto de 33,3 millones sin consenso político