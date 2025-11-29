Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Los ganadores de la sexta edición de jovenes talentos de Baza IDEAL

«Bastigenia» y «La gitana» ganan la sexta edición del Bastitalent

El concurso se celebró en el Teatro Dengra ante numeroso publico

JOSÉ UTRERA

BAZA

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:20

En un ambiente espléndido de fiesta se celebró la final de la sexta edición del Bastitalent, el concurso de talentos que nació hace seis años ... como una iniciativa más del programa Imagina para jóvenes y que se ha consolidado como un evento extraordinario para conocer el artista que toda juventud lleva dentro. El teatro Dengra completó su patio de butacas entre amigos, seguidores y familiares de los participantes. Entre el público estuvieron el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, el concejal de Juventud, Juan Antonio Corral, y el coordinador del IAJ en Granada, José Luis de la Torre.

