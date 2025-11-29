«Bastigenia» y «La gitana» ganan la sexta edición del Bastitalent

En un ambiente espléndido de fiesta se celebró la final de la sexta edición del Bastitalent, el concurso de talentos que nació hace seis años ... como una iniciativa más del programa Imagina para jóvenes y que se ha consolidado como un evento extraordinario para conocer el artista que toda juventud lleva dentro. El teatro Dengra completó su patio de butacas entre amigos, seguidores y familiares de los participantes. Entre el público estuvieron el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, el concejal de Juventud, Juan Antonio Corral, y el coordinador del IAJ en Granada, José Luis de la Torre.

El conocido Mago Voty fue el encargado de presentar y dirigir una gala en la que hubo mucho baile, mucha música, risas y diversión. El jurado estuvo compuesto por especialistas en música y en expresión corporal, motivando en todo momento y animando a los participantes a continuar con su arte. Para amenizar la gala se contó con la actuación en dos ocasiones, fuera de concurso, de los 34 jovencísimos integrantes de «Zumba Kids», a las órdenes de Vero Llorente, que gustaron mucho a los espectadores.

Tras las actuaciones, el jurado emitió su veredicto y se entregaron los premios, que se dividieron en dos modalidades. El primer premio en la modalidad canto/miscelánea, dotado con 250 euros, fue para «Bastigenia» (Alicia García Punzano), mientras que en la categoría danza, también dotado con 250 euros, recayó en «La gitana» (Laura Checa Cano). El segundo premio en canto/miscelánea, con 150 euros, fue para Betti, pintora en directo, mientras que en danza fue para «Andreuska» (Andrea Alcázar Checa). El tercer premio en canto/miscelánea, dotado con 100 euros, lo recogieron los hermanos «Aiván» (Iván y Aidán Fernández Villalba), mientras que en danza lo consiguieron los diez componentes de la Escuela Mamey (Lola, Paula, Malena, Valeria, Martina, Jimena, Paula D., Alma, Adriana y Mª Elena). Se entregó también una mención de honor, de 50 euros, que fue para el grupo de danza urbana «Supernova» (Aitana, Ainara, Nerea, África y Daniela). Finalmente hubo diploma de participación sin dotación para los cantantes Marta y Tobías.

Desde la concejalía de Juventud se ha realizado una valoración muy positiva de esta edición del Bastitalent, en la que se ha podido ver mucha calidad e incluso mucha proyección en algunos de los participantes.