El bastetano Anele Onyekwere distinguido con la Cruz del Mérito Civil del Reino de España El acto de entrega del galardón se celebró en la Misión de San Gabriel en California

JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 14 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

El productor musical Anele Onyekwere y supervisor de bandas sonoras de Marvel Studios en Los Ángeles, ha sido distinguido con la Cruz del Mérito Civil del Reino de España, una condecoración que reconoce los servicios relevantes prestados al Estado y los méritos extraordinarios en favor de la Nación.

El reconocimiento le fue entregado durante la celebración de la Fiesta de la Hispanidad, organizada por el Consulado General de España en Los Ángeles, donde el cónsul Gerardo Fueyo Bros, natural de Mieres (Asturias), representa al país en la mitad sur de California, así como en los estados de Utah, Colorado y Arizona.

El acto, celebrado en un recinto tan emblemático de la ciudad californiana como la Misión de San Gabriel, reunió a autoridades diplomáticas, miembros de la comunidad hispana y representantes del mundo de la cultura. En ese contexto, Onyekwere recibió la distinción de manos del cónsul Gerardo Fueyo Bros, quien destacó «su contribución excepcional a la proyección de la creatividad y el talento español en la industria audiovisual internacional».

Visiblemente emocionado, el músico bastetano pronunció unas palabras que resumieron la filosofía que lo ha acompañado desde sus inicios: «Hoy me ha recordado que los sueños, cuando se alimentan, pueden convertirse en puentes entre mundos. Profundamente honrado por recibir la Cruz del Mérito Civil del Reino de España y, aún más, muy agradecido por el cariño, la amistad y el afecto que me rodean. Nunca dejes de soñar», expresó Onyekwere ante un auditorio que lo ovacionó con calidez.

Nacido en 1977 en Baza, Anele Onyekwere se formó en los conservatorios de Baza y Granada, donde comenzó su andadura musical participando en los Coros y Danzas, la OLE «Velasco Villegas», así como en diferentes actuaciones. En Madrid amplió estudios con el compositor Federico Jusid, lo que lo llevó a colaborar en proyectos audiovisuales antes de dar el salto a Hollywood.

Un referente

Su versatilidad lo ha convertido en un referente dentro de la producción musical cinematográfica. Anele fue el único español involucrado en la banda sonora de La La Land, dirigida por Damien Chazelle, y pasó a dirigir el equipo responsable del «sonido Marvel», con el que ha contribuido a series y películas de gran éxito internacional.

Entre sus galardones más destacados figuran dos premios Emmy, obtenidos por las series Moon Knight y I Am Groot, ambos producidos por Marvel Studios. «Cada logro es fruto del trabajo constante y del respeto por la Música como vehículo de emoción y verdad», ha señalado.

La Orden del Mérito Civil fue instituida por el Rey Alfonso XIII el 25 de junio de 1926, con el objetivo de premiar las virtudes cívicas y los servicios extraordinarios tanto de funcionarios como de ciudadanos españoles y extranjeros en beneficio del Estado. Su normativa vigente mantiene ese espíritu de reconocimiento a la labor ejemplar y al compromiso con los valores de servicio público y cooperación internacional. El Rey de España ostenta el título de Gran Maestre de la Orden, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación actúa como Gran Canciller, responsable de elevar las propuestas de concesión y otorgar las condecoraciones en nombre de Su Majestad.

El reconocimiento a Anele Onyekwere subraya la relevancia de los creadores españoles en la industria cultural global. Desde Los Ángeles, este músico y productor sigue reivindicando sus raíces: «Echo de menos las migas de mi abuela y la alegría de mi tierra», ha confesado en más de una ocasión.

Su labor, que combina sensibilidad artística, rigor técnico y una visión multicultural, ha contribuido a que el nombre de España figure entre los grandes centros de producción musical del mundo del cine.

Temas

Baza

Hollywood

España

California