Un video de Ramón Maezo informa a los visitantes de los Baños Árabes de la Marzuela IDEAL

Los Baños Árabes de Baza estrenan museografía interpretativa

El público podrá llevarse un exhaustivo conocimiento del monumento con una experiencia en primera persona

JOSÉ UTRERA

BAZA

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:42

Los Baños Árabes de Baza, enclave perteneciente a la Red de Espacios Culturales de Andalucía, ofrece una nueva museografía interpretativa que pretende acercar el monumento al público de forma amena y divertida.

Este monumento, que estuvo en uso en los siglos XIII - XIV, ofrecía hasta ahora panelería informativa y un audiovisual. Para completar el discurso interpretativo se han instalado tres monitores donde un personaje a tamaño natural y en actitud de espera nos invita a accionar un pulsador para comenzar a reproducir un audiovisual donde él mismo hace un relato sobre el monumento, provocando la sensación en el visitante de que se está dirigiendo directamente a él.

Será mediante la explicación de una arqueóloga, un mozo que trabaja en el baño y una bañista, como el visitante conocerá detalles sobre cómo funcionaban los Baños Árabes y algunas otras curiosidades sobre los trabajos del personal en su época de uso. También nos contarán como era la gente que acudía o cómo se desarrollaba una visita a los mismos y ya, contemporizando, nos contarán sobre la excavación, la puesta en valor y las investigaciones realizadas para conocer mejor y saber más sobre el monumento.

Con esta nueva museografía, el público podrá llevarse un exhaustivo conocimiento del monumento con una experiencia en primera persona.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, además de la conceptualización de nueva la museografía y del guion de cada uno de los personajes que se han realizado con medios propios, ha gestionado una serie de expedientes para la contratación de servicios y suministros necesarios por un importe total de 11.623 Euros.

