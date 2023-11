El Ayuntamiento pone en marcha la APP «Baza»

Baza ya cuenta con una herramienta idónea para que la colaboración ciudadana, rápida y efectiva. El Ayuntamiento bastetano ha dado un paso importante para mejorar, reforzar, facilitar y modernizar la relación que la administración municipal debe mantener con sus ciudadanos y viceversa. Después de unos días en fase de pruebas, se ha presentado una novedosa y original aplicación digital, que se ha denominado «Baza», con la que los vecinos o cualquier persona visite podrá avisar e informar a los gestores municipales de las deficiencias urbanas e incidencias extraordinarias que se detecten, para colaborar así con el mejor funcionamiento del municipio. Al mismo tiempo, gracias a este recurso tecnológico la ciudadanía podrá disponer de toda la información generada por el Ayuntamiento, agenda de eventos, avisos urgentes, farmacias de guardia, etc. e incluso un directorio donde conocer los detalles de la oferta hostelera, empresarial y de servicios que ofrece la ciudad.

La nueva aplicación municipal, que es apta para todos los públicos, para todas las edades e incluso para aquellos que no están familiarizados con las nuevas tecnologías, puede descargarse gratuitamente en los servicios de descarga habituales dependiendo del modelo de móvil que se utilice: «Play Store» para Android y «App Store» para Iphone. Basta con escribir en ellos «Baza». Desde ese momento se dispondrá de un canal informativo conectado con la web municipal en el que aparecerán todas las noticias, con avisos de las posibles incidencias que puedan suceder como el corte de una calle, obras, rotura en los servicios de suministro, alertas meteorológicas, etc. Además, cuenta con la agenda cultural y de ocio, y se puede consultar horarios de teatro, cine, museos. También recoge información la localización de los restaurantes más cercano a nuestra ubicación, su menú, realizar una reserva, etc. Los únicos requisitos que se requieren para utilizar la aplicación son los permisos para geolocalización y la autorización para la recepción de notificaciones.

La APP posibilita entrar en el apartado «Enviar incidencia» para avisar sobre cualquier problema que se detecte, siguiendo los pasos que se indica, fáciles e intuitivos. Lo primero es seleccionar la categoría, en el apartado al que se refiere: «agua, alumbrado, animales y plagas, basura y residuos, denuncias, instalaciones municipales, limpieza viaria, mobiliario urbano, otros, parques y jardines, quejas y sugerencias, tráfico y señalética, transporte urbano, vandalismo y vía pública». A continuación hay que situar la incidencia que se quiera comunicar. En este caso se puede escribir la calle o situarla sobre el plano de la ciudad que muestra la aplicación. El tercer paso es describir el problema o lo que se quiera comunicar, brevemente, o incluso hacer una foto sobre la marcha y enviarla. Por último, la aplicación pide los datos personales básicos. Así de fácil y así de rápida, transparente y directa.

En ese momento, el Ayuntamiento tendrá constancia automáticamente de que hay una incidencia. La plataforma de trabajo que conlleva esta aplicación digital enviará la incidencia al responsable técnico que debe repararla o actuar para solventarla, así como al concejal encargado del área interesada. En cuanto se haya solucionado la cuestión, el mismo técnico devolverá al remitente del aviso una notificación informándole que su comunicación ha quedado resuelta. De este modo quedará cerrado el círculo. El problema estará resuelto y el ciudadano satisfecho de que su gesto cívico ha quedado resuelto. En caso de que la comunicación no sea adecuada o se pretenda realizar algún otro trámite que la aplicación no permita se contestará con un simple «No procede» informando del motivo.

La APP «Baza» ha sido presentada por el concejal de Nuevas Tecnologías, Ramón López, que ha pedido a la población que se la descarguen cuanto antes y que la utilicen siempre que lo estimen necesario. El edil ha resumido el intenso proceso de creación que ha traído consigo esta herramienta digital y el trabajo de coordinación que supone con los trabajadores municipales que van a estar al otro lado solucionando los problemas que se van a denunciar y comunicando finalmente su resolución. « A todos ellos quiero reconocerles el esfuerzo y el interés que han depositado en esta aplicación que puede ser el instrumento idóneo para reforzar la relación del Ayuntamiento con los vecinos». López ha informado que «Baza» lleva ya unas semanas en pruebas y gracias a ella se han resuelto ya más de cien incidencias. Junto al concejal también estuvo presente Yolanda García, del Grupo granadino Singular Media, que se ha encargado de su elaboración, y que ha asegurado que estamos ante un dispositivo eficaz, útil, y muy resolutivo. De hecho, la marca comercial del sistema es «Municipio inteligente». La aplicación digital «Baza» supone un gasto anual de 1.450 euros.