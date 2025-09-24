Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Barrio de las Cuevas de Baza JOSÉ UTRERA

El ayuntamiento destina 50.000 euros para ayudas a la rehabilitación de viviendas cueva

Los beneficiaros, cuyos domicilios deben de estar en el Barrio de las Cuevas de Baza, pueden solicitar ayudas de hasta 3.500 euros

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:21

El Ayuntamiento de Baza ha abierto el plazo para que los vecinos que residan en áreas catalogadas como desfavorecidas puedan acceder a ayudas económicas destinadas a la mejora de sus viviendas. Esta convocatoria, disponible durante todo lo que resta del 2025, cuenta con una partida inicial de 50.000 euros gestionada por la Concejalía de Urbanismo.

Las subvenciones, que podrán alcanzar un máximo de 3.500 euros por inmueble, están dirigidas a los residentes de las calles incluidas en la zona Cuevas de Baza, quienes deberán acreditar la necesidad de las obras. La cuantía que conceder dependerá, además, de la situación económica de cada solicitante, tomando como referencia el IPREM de este año.

Entre las actuaciones subvencionables figuran reparaciones de cubiertas, fachadas, aleros y elementos de carpintería exterior, así como trabajos para eliminar humedades tanto en paredes exteriores como en el interior. También se contemplan reformas en baños y cocinas que resulten imprescindibles para la habitabilidad.

Las obras deberán ejecutarse tras la concesión de la ayuda y contar con la licencia municipal correspondiente. El plazo máximo de ejecución será de cinco meses. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica.

Con esta medida, el consistorio pretende apoyar a las familias con menos recursos y mejorar las condiciones de habitabilidad en uno de los barrios con mayores necesidades de rehabilitación.

