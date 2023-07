El Ayuntamiento denuncia la situación de «peligro» de las gradas de las pistas de atletismo

El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, ha pedido explicaciones al ex alcalde y al ex concejal de Deportes, los socialistas Manuel Gavilán y Antonio Vallejo, respectivamente, «por haber puesto en riesgo, presuntamente, la integridad física de decenas de jóvenes en una instalación municipal», en concreto, en el complejo de las pistas de atletismo de la carretera de Caniles. «Estamos sorprendidos y alarmados, más allá de colores políticos, de que estos dos responsables públicos hayan sido capaces de permitir, presuntamente, una situación tan grave como la que hemos descubierto al llegar al Ayuntamiento. De verdad que nos gustaría tener una explicación, pero las evidencias dejan poco margen para que alguien pueda justificar lo que allí pasó a finales de octubre». «Desde el grupo municipal del PP, entenderíamos que tanto Manolo Gavilán como Antonio Vallejo dejaran hoy mismo sus puestos de concejales porque debe ser duro mantener la cabeza alta tras conocerse estos hechos», indica el alcalde.

Mediante un documento oficial con fecha de entrada 4 de agosto de 2020, el encargado de las instalaciones deportivas del ayuntamiento informó a la alcaldía que «con motivo del comienzo de las distintas ligas de fútbol se tenían que haber realizado una serie de actuaciones de reparación, teniendo conocimiento el concejal correspondiente de las incidencias que hay en la instalación. Estas son las actuaciones que tenían que haberse llevado a cabo teniendo en cuenta el deficiente estado de algunos equipamientos y zonas del complejo». En ese mismo documento, el trabajador municipal detalla las necesidades que se han detectado, tanto en el recinto del estadio municipal «Constantino Navarro» como en las pistas de atletismo y vestuarios. La relación de carencias es larga. Entre ellas se dice textualmente: «las gradas de la pista de atletismo se encuentran apuntaladas, es necesaria su reparación urgente».

Sin haber tenido ninguna respuesta, aparentemente, el mismo trabajador municipal vuelve a entregar en el área de Cultura un nuevo documento, con fecha de entrada 29 de diciembre de 2020. En este caso pide «que se realice un plan de inversiones de las instalaciones deportivas que se encuentran en mal estado con el presupuesto del año 2021, teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores». Así mismo, vuelve a acompañar esta petición con una larga lista de carencias y deficiencias en este mismo complejo deportivo.

Según relata el alcalde, «en vista de que nadie atendía sus reivindicaciones, el mismo encargado de las instalaciones deportivas municipales decide enviar sus quejas directamente a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento». En esas quejas se advierte «de la falta de seguridad estructural de varias dependencias en las pistas de atletismo y el campo de fútbol Constantino Navarro». El 10 de octubre de 2022, casi dos años después de la última comunicación por escrito a los responsables políticos, el encargado de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento realiza una inspección de las denuncias y emite un informe al que adjunta un reportaje fotográfico de dicha revisión. Tal y como consta en ese informe «se recomienda que se precinten las gradas de las pistas de atletismo, sin que puedan ser usadas por ningún trabajador municipal ni usuario, hasta que se emita un Informe Técnico por parte de los Arquitectos o Arquitecta Municipal, sobre el estado estructural de dicha estructura. Y no abrirlas al público hasta que dicho informe por los técnicos municipales (aparejadores) garanticen que dicha estructura cumple con las garantías estructurales para su uso y fin a tal efecto». El técnico superior de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Baza firma ese informe el 12 de octubre de 2022. En ese documento también se indica que «se revisen las deficiencias estructurales de los techos y paredes de los baños y aseos de dichas instalaciones», así como «no usar la puerta trasera del Constantino Navarro entre los banquillos, hasta que no se garantice la seguridad de sus engranajes y bisagras, hasta que no se hagan las reparaciones pertinentes por un carpintero metálico que aseguren su correcto funcionamiento».

«A pesar de las reiteradas advertencias de las personas que día a día trabajan en esas instalaciones y del informe del técnico de prevención de riesgos laborales, quince días después, el 27 de octubre, el área de Deportes del Ayuntamiento organizaba allí, en el recinto de las pistas de atletismo, una competición deportiva denominada «mini olimpiadas» en la que participaron unos 245 niños y niñas de Primaria de cuatro centros educativos de la ciudad: estos niños permanecieron sentados, corrieron y saltaron en las gradas de este recinto, las mismas gradas que llevaban y llevan varios años apuntaladas y que el técnico de prevención de riesgos laborales había recomendado precintar hasta que se garantizara la seguridad de su uso. Al día siguiente, 28 de octubre, volvió a celebrarse allí una competición similar, en este caso con varios cientos de niños y niñas de 1º y 2º de ESO. «Tanto el alcalde, Manolo Gavilán, como su concejal de Deportes, Antonio Vallejo, a no ser que tengan alguna explicación, pusieron en riesgo, presuntamente, la integridad física de estas decenas de jóvenes en una instalación municipal que ellos debían saber que estaba en mal estado y que debía estar clausurada. Esa falta de responsabilidad, y casi también de escrúpulos, merece una explicación seria a las familias cuyos hijos estuvieron allí aquel día y a un Ayuntamiento que estuvieron a punto de vestir de luto», ha indicado Pedro J. Ramos.

El alcalde ha informado que, evidentemente, en cuanto el nuevo equipo de gobierno tuvo noticia de esta situación y de la realidad de las gradas de las pistas, así como del resto de instalaciones de este complejo deportivo municipal, se dieron las órdenes oportunas para clausurar dichas gradas e impedir su uso, mientras se está trabajando en encontrar la mejor solución que, incluso, podría pasar por su demolición.

Pedro J. Ramos ha aprovechado este «gravísimo capítulo» para evidenciar la situación en la que el nuevo equipo de gobierno se ha encontrado algunas de las instalaciones y servicios municipales. «Más allá de la gravedad que supone el caso que acabamos de denunciar para la integridad de las personas, queda claro también el abandono y la dejadez que se ha venido permitiendo y consintiendo, por parte de los responsables públicos del anterior equipo de gobierno, en relación con unas instalaciones deportivas municipales de tanto relieve como las pistas de atletismo, reflejo de nuestro exitoso pasado deportivo, así como del municipal «Constantino Navarro».