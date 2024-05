El Ayuntamiento convoca a los comerciantes para abordar asuntos de interés

JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 28 de mayo 2024, 23:18 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La concejalía de Comercio considera imprescindible escuchar y recoger el parecer de los comerciantes de la ciudad a la hora de diseñar la programación de eventos que se van a realizar desde el Ayuntamiento. Cuanto más consenso se consiga a la hora de establecer fechas, horarios, actividades, etc. mejor será el resultado, mayor la participación de establecimientos y más eficaz será el gasto de dinero público en estas actuaciones. Como ya hiciera el pasado mes de octubre, el concejal de Comercio, José Antonio Valdivieso, ha convocado un encuentro abierto con el comercio de la ciudad para el próximo 6 de junio, jueves, a las 21:00 horas en el salón Ideal. El objetivo es que acudan a él todos los comerciantes de la ciudad y que se pueda conocer su impresión sobre determinados asuntos que afectan directamente al sector. «Creemos que es la mejor manera de trabajar; consultar y conocer las impresiones de los comerciantes es la mejor manera de asegurarnos de que lo que hacemos servirá para algo y que ellos están de acuerdo para apoyarlo», asegura el concejal.

En principio, la reunión se convoca para hablar de la programación de eventos de cara a los próximos meses. Hay que establecer las fechas y determinar lo que se va a hacer en cada uno de ellos, de ahí que los comerciantes deban opinar y hacer sus propuestas e incluso llegar a un acuerdo si es posible. «A mí, como concejal, me llegan muchas opiniones y muy distintas y necesito, para tomar una decisión, que el sector se ponga de acuerdo», recalca Valdivieso. Hasta el momento, las conversaciones se mantienen con la asociación de comerciantes, pero en ella no están todos los comercios de la ciudad. «Desde el Ayuntamiento necesitamos saber con quién podemos hablar, una persona o varias personas, organizadas como ellas quieran (por calles, por gremios, etc.) pero que sean portavoces del resto. Como estamos ahora, más allá de la asociación, es imposible escucharlos a todos y tener en cuenta todas las propuestas que me llegan, que suelen ser contradictorias entre sí».

En ese encuentro abierto del día 6 de junio en el Ideal, el Ayuntamiento quiere hablar también de los Bastibonos, un incentivo municipal que repercute directamente en el sector comercial y hostelero, algo que hace imprescindible su opinión y su análisis. «Además de estos dos asuntos, estamos dispuestos a hablar y a escuchar todo lo que los comerciantes quieran poner sobre la mesa sobre cualquier otra cosa que tenga que ver con el sector. Por eso les pido a todos que dediquen un rato a esta reunión y que vayan, que participen, que se impliquen y que nos ayuden a ayudarles desde el Ayuntamiento», concluye el concejal.