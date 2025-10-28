El Ayuntamiento de Castilléjar y la Plataforma contra la macroplanta de biometano inician un diálogo de colaboración

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castilléjar, presidido por la alcaldesa Estefanía Martínez y la Plataforma contra la macroplanta de biometano mantuvieron celebran ... una primera reunión oficial con el objetivo de establecer un espacio de diálogo y colaboración en torno al proyecto de instalación de una planta de biometano en el municipio.

El encuentro, celebrado en la Casa Consistorial, contó con la participación del órgano de gobierno municipal y representantes de la plataforma ciudadana. Ambas partes manifestaron su voluntad de mantener una comunicación fluida y transparente, basada en el intercambio de información y la búsqueda de consensos que favorezcan el bienestar del territorio y de sus habitantes.

Durante la reunión se acordó iniciar una línea de trabajo conjunto articulada en tres ejes principales: Actualización del Plan Municipal contra el Cambio Climático. El Ayuntamiento y la Plataforma colaborarán en la revisión del documento vigente para adaptarlo a la situación actual del municipio, incorporando datos técnicos y ambientales actualizados.

Elaboración de un documento informativo sobre el expediente de la macroplanta y se redactará un informe divulgativo que detalle de forma clara y accesible el estado administrativo del proyecto, con el fin de garantizar la transparencia y facilitar la comprensión ciudadana del proceso.

Ambas partes propusieron celebrar una charla en el teatro municipal, con la participación de expertos que aborden los aspectos técnicos, ambientales y jurídicos del proyecto de biometano y su posible impacto en la zona.

Como próximos pasos, se acordó elaborar un calendario de reuniones periódicas, designar personas de contacto por ambas partes y preparar un primer borrador de trabajo que será presentado en el siguiente encuentro previsto para las próximas semanas.

La reunión se desarrolló en un ambiente de respeto y cooperación, destacando la voluntad común de avanzar en beneficio del interés general del municipio y de fomentar la participación ciudadana en los asuntos de relevancia ambiental y territorial.