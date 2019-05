El ayuntamiento de Caniles reduce la deuda en 633.741 euros La piscina municipal será mejorada con las inversiones financieramente sostenibles / José Utrera El Ayuntamiento podrá invertir 92.000 euros en inversiones financieramente sostenibles JOSÉ UTRERA CANILES Miércoles, 8 mayo 2019, 08:18

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Caniles, PSOE- PP ha logrado finalizar su mandato municipal, reduciendo la deuda un 57, 26 % y dejarla en solo 472.258 euros. Cuando el gobierno de coalición se hizo cargo del ayuntamiento en el año 2015, había una deuda de 1.105.000 euros y en los últimos cuatro año «El trabajo constante, cumplir la ley de estabilidad presupuestaria, el promedio medio de pago y un nivel de endeudamiento del 29,7%, ha permitido rebajar la deuda en 633.741 euros y dejarla en 472.258 euros para la próxima corporación que salga de las urnas el próximo 26 de mayo». Indica la alcaldesa de Caniles, Isabel Mesas, (PSOE) que hace dos años relevo a Práxedes Moreno (PP) en base al pacto de gobierno suscrito por ambas formaciones políticas, para trabajar con rigor por Caniles.

Según destaca el equipo de gobierno PSOE-PP, han quitado toda la deuda anterior al plan de pago a proveedores, también se han restado 327.677 euros de este plan, lo que ha supuesto que el ayuntamiento terminará de pagar este préstamo dos años antes de lo previsto.

Gracias a la gestión económica y la reducción de deuda el ayuntamiento va a poder realizar inversiones financieramente sostenibles por un montante de 92.384 euros que se van a destinar a la reforma de la escuela de música, piscina municipal, paseo y asfaltado. Una inversión que va a ser posible gracias al Decreto de 29 de marzo de 2019 del Gobierno de España que autoriza a poder invertir parte del remanente económico de los ayuntamientos

El Equipo de Gobierno, llevó el expediente para reducir la deuda al último pleno, y a la misma vez aprobar las inversiones financieramente sostenibles, por importe de 92.384 euros, ambos expedientes fueron aprobados con los votos del PSOE y PP. La sorpresa fue que el PA de María del Pilar Vázquez, votaron en contra de la reducción de deuda y de las inversiones a realizar en el municipio. La alcaldesa de Caniles, relata que «más sorpresa aun fue, la razón que la oposición expuso para negarse a aprobar los dos expedientes, «según dijo Vázquez porque no se lo creían», la verdad es que resulta muy difícil creérselo si tenemos en cuenta la gestión que hizo en sus cuatro años de gobierno, que no realizó apenas inversiones y que no quitó ni un solo euro de deuda.» Manifiesta la alcaldesa, del PSOE, que no se presenta a las próximas elecciones.

«Para el equipo de gobierno es muy satisfactorio, a pesar de las dificultades económicas y de gestión, poder reducir la deuda en una cantidad tan importante, quitar años de amortización de la deuda restante, poder hacer inversiones que van a mejorar las dependencias y espacios municipales, así como jardines y calles». Finaliza diciendo la actual alcaldesa.