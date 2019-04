El Ayuntamiento de Caniles recurre contra la absolución de la exalcaldesa María Pilar Vázquez María Pilar Vázquez alcaldesa de Caniles 2011-2015 / JOSÉ UTRERA El equipo de gobierno no está de acuerdo con la sentencia y mantiene que se cometieron irregularidades en las contrataciones JOSÉ UTRERA CANILES Martes, 23 abril 2019, 21:42

El Ayuntamiento de Caniles recurre la sentencia por la que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial absuelve del delito continuado de prevaricación administrativa a la ex – alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez.

Desde el mismo momento en el que se conoció la sentencia, el equipo de gobierno municipal mostró su total desacuerdo y decidió presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Andalucía.

El equipo de gobierno del ayuntamiento canilero recuerda que cuando llegó a la alcaldía, «tras consultar los distintos expedientes existentes en este Ayuntamiento, nos encontramos con una situación muy grave, llevada a cabo por la anterior alcaldesa del PA, María Pilar Vázquez, reiterada en el tiempo, desde el primer día de su gobierno y hasta el último». Entre las irregularidades cometidas destacan las de contratación de personal eventual, « no respetar el orden de las bolsas de trabajo, en otros casos no se contrataba a los integrantes de las mismas por el tiempo establecido en las bases y en algunos otros casos se contrató a personal sin llevar a cabo ninguno de los procedimientos legales vigentes para ello».

Cuestiones éstas que según el Ayuntamiento de Caniles han quedado totalmente probadas en el juicio incluso con las declaraciones de los testigos propuestos por la propia defensa de la denunciada. El fiscal solicitaba 11 años de inhabilitación y la acusación particular que ha ejercido el Ayuntamiento de Caniles pedía 12 años, mientras que la defensa solicitaba su libre absolución.

El equipo de gobierno, PP-PSOE- quiere dejar muy claro que en ningún momento este equipo de gobierno ha denunciado a María Pilar Vázquez sino que fue el fiscal el que, en virtud del Decreto de fecha 7 de diciembre de 2016, acordó «llevar a cabo diligencias de investigación» y acordó «proponer al Fiscal Jefe Provincial de Granada, formular querella por si los hechos pudieran constituir un delito continuado de prevaricación administrativa del que aparece como presunto responsable la ex alcaldesa del ya desaparecido Partido Andalucista, María del Pilar Vázquez Sánchez».

El equipo de gobierno asegura que no ha gastado ningún dinero de los canileros en esta causa puesto que no se ha contratado a nadie ajeno al Ayuntamiento y señala que «la sentencia dictada no refleja que haya sido una persecución política, como manifiesta María Pilar» que se va a presentar de nuevo a la alcaldía de Caniles.

El Ayuntamiento entiende que la sentencia no refleja que no haya cometido ningún delito; de hecho, en las conclusiones de esta sentencia se dice «procede la absolución de la acusada, al considerar que existe una duda razonable de la existencia del delito». Y en otro de los párrafos cita textualmente «el caminar procesal a ciegas alegado por la defensa, nos parece una exageración que en nada se corresponde con lo realmente ocurrido con el proceso».

También refiere la sentencia «que con ello queremos determinar que la tarea jurisdiccional –en el ámbito penal – no es deslindar si los decretos dictados por la señora alcaldesa acusada, son acordes o no con la legalidad. Esta tarea corresponde en exclusiva al orden jurídico contencioso administrativo».

Finalmente el Ayuntamiento de Caniles, sigue incidiendo que se vulneró el derecho de igualdad, mérito y capacidad durante toda la legislatura por María del Pilar Vázquez Sanchez y que la secretaria-interventora realizó casi 100 reparos a las contrataciones, advirtiendo a la entonces alcaldesa de tañes irregularidades detectadas.