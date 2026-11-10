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El Ayuntamiento de Caniles destina 10.000 euros a impulsar el emprendimiento y el relevo generacional

La segunda edición del programa «Caniles Emprende» ofrece ayudas dirigidas al traspaso de negocios consolidados y a la creación de empleo entre los jóvenes

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Ayuntamiento de Caniles
José Utrera García

José Utrera García

Caniles

El Ayuntamiento de Caniles ha puesto en marcha la segunda convocatoria del programa de ayudas 'Caniles Emprende'. La iniciativa nace con el objetivo de reforzar ... el dinamismo económico local, respaldar la iniciativa emprendedora y garantizar la continuidad de los servicios esenciales que prestan los negocios del municipio.

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