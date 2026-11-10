El Ayuntamiento de Caniles destina 10.000 euros a impulsar el emprendimiento y el relevo generacional

El Ayuntamiento de Caniles ha puesto en marcha la segunda convocatoria del programa de ayudas 'Caniles Emprende'. La iniciativa nace con el objetivo de reforzar ... el dinamismo económico local, respaldar la iniciativa emprendedora y garantizar la continuidad de los servicios esenciales que prestan los negocios del municipio.

La presente edición moviliza una partida consignada que se articula a través de dos líneas estratégicas de subvención, dotadas con 5.000 euros cada una: Línea 1 (Continuidad y Relevo Generacional): Destinada a preservar el tejido comercial y empresarial ya existente mediante la subvención de traspasos y relevos generacionales. Esta vía busca evitar el cierre de establecimientos históricos o consolidados en las calles de la localidad. Línea 2 (Fomento del Talento Joven): Diseñada de forma específica para emprendedores de entre 18 y 40 años que decidan iniciar su actividad económica dentro del término municipal de Caniles, ofreciéndoles facilidades para establecerse y afianzar su futuro profesional en el pueblo.

Desde el Consistorio destacan que estas medidas responden a una «estrategia integral orientada no solo a dinamizar la economía local, sino también a combatir la despoblación ofreciendo oportunidades laborales concretas a la juventud del municipio».

Las personas interesadas en acogerse a cualquiera de las dos líneas habilitadas disponen de plazo para formalizar la entrega de documentación y solicitudes en el Ayuntamiento hasta el próximo 4 de diciembre de 2026.