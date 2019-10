La Plaza de Abastos de Baza se transforma los jueves y sábados en espacio cultural Carlos Cañadas inaugura el primero de los eventos culturales con una exposición pictórica IDEAL Jaén Miércoles, 2 octubre 2019, 19:34

La Plaza de Abastos de Baza se transforma este jueves en contenedor cultural con la exposición pictórica de Carlos Cañadas, el primer artista que inaugurará un ciclo de eventos culturales y artísticos que se celebrarán, a partir de mañana, las noches de los jueves y los sábados al mediodía.

La iniciativa parte de los empresarios de la plaza (encurtidos bastetanos Paraje la Noria, Patatas Fritas la Rivera, Cafetería La Plaza y La Cocina de Inma), en colaboración con el Ayuntamiento bastetano, y busca aunar cultura y entretenimiento en un entorno de comercio tradicional, conjugando productos locales de calidad y arte.

Los empresarios destacan que «quieren impulsar y activar la vida en el entorno de la Plaza de Abastos y de promover actividades culturales y artísticas con sello bastetano. Este emblemático espacio del casco histórico de Baza acogerá exposiciones, presentaciones de libros, conciertos y otros muchos eventos, con los que llenar de vida la ciudad».

El artista bastetano Carlos Cañadas exhibirá diferentes obras en las que se muestra su particular universo creativo. «Son escenas triviales en las que no ocurre nada destacable, en apariencia. Y es, precisamente en esos momentos, cuando realmente pasa todo. Para el joven artista bastetano, no es tan importante lo que ocurre en un instante concreto a nivel físico, como psíquico», señalan los promotores de la actividad. Sus obras están claramente influenciadas por otras disciplinas artísticas como la fotografía y el cine.

La inauguración será a las ocho de la tarde de mañana jueves y los comerciantes han preparado un aperitivo para la ocasión. La muestra se mantendrá hasta el 23 de este mes.