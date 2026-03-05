Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos visita las obras de la nueva conducción de un tramo del Azud IDEAL

El Ayuntamiento de Baza moderniza un tramo de la acequia del Azud

El coste es con cargo a un PFEA especial por importe de 148.200 euros

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 5 de marzo 2026, 13:07

El Ayuntamiento de Baza ha puesto en marcha la intervención prevista en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) Especial 2025, que se desarrollará ... hasta el 21 de mayo de este mismo año. Se contratarán para esta actuación 42 personas: 8 oficiales y 34 peones, que tendrán como objetivo la reconstrucción, modernización y eficiencia de la acequia del Azud en el tramo torre Espinosa-Baíco.

