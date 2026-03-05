El Ayuntamiento de Baza moderniza un tramo de la acequia del Azud

El Ayuntamiento de Baza ha puesto en marcha la intervención prevista en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) Especial 2025, que se desarrollará ... hasta el 21 de mayo de este mismo año. Se contratarán para esta actuación 42 personas: 8 oficiales y 34 peones, que tendrán como objetivo la reconstrucción, modernización y eficiencia de la acequia del Azud en el tramo torre Espinosa-Baíco.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 148.200 euros que financiarán las cuatro administraciones implicadas en este tipo de programas: el Gobierno de España que aportará 69.863 euros; la Junta de Andalucía, 23.578 euros; la Diputación de Granada, 7.859 euros; y el Ayuntamiento de Baza, 46.898 euros.

Los trabajos se desarrollarán en dos tramos de trescientos metros cada uno, a lo que se unirá la limpieza de algunos tramos y algunas mejoras más en determinados puntos. «Esta intervención, junto a otras que se han realizado en los últimos años gracias a la colaboración de los regantes, va a permitir sustituir el cauce histórico, que seguirá existiendo, por esta nueva y moderna acequia que mejorará el servicio y que permitirá un aprovechamiento total y más cómodo del agua». El Ayuntamiento ha querido agradecer también la disposición de los propietarios para el desarrollo de esta obra.