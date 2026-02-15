El Ayuntamiento de Baza mejora algunos caminos rurales

El Ayuntamiento de Baza, a través de la concejalía de Agricultura, ha llevado a cabo en las últimas semanas obras de mejora en distintos caminos ... rurales del término municipal, entre ellos el acceso al CIYA y a la zona arqueológica del Cerro Cepero. Estas intervenciones han supuesto una inversión superior a los 25.000 euros, financiada íntegramente con recursos propios del consistorio.

Los trabajos se enmarcan dentro del plan de mantenimiento y acondicionamiento que se viene desarrollando para mejorar el estado de estas vías, fundamentales tanto para la actividad agrícola y ganadera como para el tránsito cotidiano de vecinos que residen en el entorno rural.

Entre las actuaciones realizadas destaca la mejora de aproximadamente 300 metros del camino de la Torre Espinosa, así como otros 300 metros del camino de acceso al anejo de El Baíco. En esta misma pedanía también se ha intervenido en una calle del núcleo urbano.

Otra de las actuaciones más relevantes se ha centrado en el camino de acceso al CIYA desde la vía de servicio de la autovía. En este caso se ha trabajado sobre un tramo de unos 1.100 metros, lo que permitirá facilitar el acceso a esta instalación municipal, al Cerro Cepero y a la zona de yacimientos arqueológicos, mejorando notablemente la comodidad y la seguridad de la circulación.

En todas estas intervenciones se han corregido las deficiencias detectadas en el firme, se ha extendido una capa de aproximadamente 20 centímetros de zahorra y se ha aplicado posteriormente un doble tratamiento de asfalto en frío para reforzar la superficie y prolongar su durabilidad.

Además, junto a otras actuaciones de menor envergadura, se ha acometido la reparación de ocho kilómetros del camino de servicio del Canal de Jabalcón. En este caso, los trabajos han contado con la colaboración de la comunidad de regantes, contribuyendo a mejorar el tránsito por una vía muy utilizada por agricultores y usuarios de la zona.