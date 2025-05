El Ayuntamiento de Baza intenta aprobar los presupuestos en un pleno urgente

La polémica política en Baza continúa en torno a los presupuestos municipales que el equipo de gobierno no consigue aprobar, ante el rechazo de los ... partidos de la oposición, pero sobre todo de la concejal de Compromiso por Baza Lidia Sánchez, cuyo voto es imprescindible o al menos su abstención para aprobar las cuentas municipales, que ya han sido rechazadas tres veces. La última fue en el pleno celebrado en la tarde noche del jueves pasado, ante la decepción del gobierno que preside Pedro Justo Ramos.

La sorpresa saltó el viernes por la mañana cuando el equipo de gobierno quiso celebrar otro pleno por vía de urgencia para aprobar los presupuestos, aprovechando la ausencia de varios concejales de la oposición. El pleno se convocó a las 12 horas para celebrarse a las 14. Pero ante el revuelo, el equipo de gobierno el mismo viernes desmintió la celebración de ningún pleno y el alcalde dijo que se había producido una filtración y que algún funcionario había cometido una irregularidad. «Tenemos nuestras sospechas», dijo el alcalde en Onda Cero. Sin embargo, ayer lunes, el concejal de economía Ramón López desmintió tal circunstancia y lo achacó a un fallo del sistema informático por el que todos los concejales acceden a los asuntos del ayuntamiento. Y dijo que la convocatoria no estaba firmada por el alcalde y por lo tanto no era válida.

Por su parte Pedro Justo Ramos ya sí confirmó que era intención del equipo de gobierno convocar y celebrar un pleno a las 14 horas del viernes, pero en base a normalidad democrática y respeto a la oposición, se decidió no celebrar tal pleno. «No obstante seguiremos buscando las vías legales para volver a celebrar un pleno no urgente y volver a intentar aprobar los presupuestos». El concejal no adscrito Rafael Azor, que forma parte del gobierno municipal, ya dijo en el último pleno que «lo que tiene que hacer el alcalde es convocar un pleno cada dos días»

El PSOE denuncia el intento del equipo de gobierno de convocar, de forma extraordinaria y urgente, un pleno que se realizó aprovechando la ausencia –por motivos diversos– de varios concejales de la oposición, una circunstancia que el alcalde y su equipo conocían de antemano.

«La documentación fue subida a la plataforma electrónica municipal y puesta a disposición de los concejales apenas dos horas antes de la supuesta convocatoria. Este intento frustrado se produce apenas un día después de que los presupuestos fueran rechazados por tercera vez consecutiva», denunciaron.