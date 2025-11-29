Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Los jovenes emprendedores de la edición 2025 IDEAL

El ayuntamiento de Baza entrega los premios emprendimiento 2025

Los premiados han sido «Aquiles Clínica del Pie», «Limpiezas LSM», «Serafín Pérez Peluquero» y la peluquería «Virmago»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:02

El Ayuntamiento de Baza entrega los premios emprendimiento 2025 a cuatro jóvenes autónomos que han iniciado recientemente su actividad. El salón de plenos, de la ... casa consistorial fue el escenario de la entera de estas subvenciones de mil euros correspondientes a los premios municipales al emprendimiento 2025, con los que el Ayuntamiento de Baza promociona el trabajo autónomo o por cuenta propia de los jóvenes de Baza. Los beneficiarios han sido Miranda Yeste Sánchez, que está al frente de «Aquiles Clínica del Pie», situada en la Plaza de San Antón, 7 y que a finales de diciembre o principios de enero ya estará a pleno rendimiento; Lidia Sánchez Martínez, responsable de «Limpieza LSM», con la que pueden contactar en el 627 34 19 72; Serafín Pérez Ruiz, dueño de «Serafín Pérez Peluquero», en la Puerta de Lorca, 2; y Virginia Martínez González, que desde hace dos meses tiene en marcha la peluquería «Virmago», en la calle Casicas, 1.

