El Ayuntamiento de Baza entrega los premios emprendimiento 2025 a cuatro jóvenes autónomos que han iniciado recientemente su actividad. El salón de plenos, de la ... casa consistorial fue el escenario de la entera de estas subvenciones de mil euros correspondientes a los premios municipales al emprendimiento 2025, con los que el Ayuntamiento de Baza promociona el trabajo autónomo o por cuenta propia de los jóvenes de Baza. Los beneficiarios han sido Miranda Yeste Sánchez, que está al frente de «Aquiles Clínica del Pie», situada en la Plaza de San Antón, 7 y que a finales de diciembre o principios de enero ya estará a pleno rendimiento; Lidia Sánchez Martínez, responsable de «Limpieza LSM», con la que pueden contactar en el 627 34 19 72; Serafín Pérez Ruiz, dueño de «Serafín Pérez Peluquero», en la Puerta de Lorca, 2; y Virginia Martínez González, que desde hace dos meses tiene en marcha la peluquería «Virmago», en la calle Casicas, 1.

Los cuatro recogieron los premios de la mano del alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, al que acompañaron el concejal de Juventud, Juan Antonio Corral, el diputado provincial de zona, Roberto González, y el coordinador del IAJ en la provincia, José Luis de la Torre. Con ellos estuvieron también sus familiares más directos. «A través de estos premios, la ciudad de Baza les ofrece una ayuda para la difícil tarea de establecerse por su cuenta y les agradece haber dado este paso tan importante en sus vidas y en el devenir del municipio. Gracias por invertir en Baza y mucha suerte», les deseó a los cuatro el alcalde Pedro Justo Ramos.

