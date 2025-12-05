El Ayuntamiento de Baza elabora un extenso programa de navidad
Este sábado se celebra una nueva edición del Granada Fest Baza
JOSÉ UTRERA
BAZA
Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:45
El Ayuntamiento de Baza ha presentado su amplia y variada Programación de Navidad 2025, una propuesta cultural, turística y de ocio que llenará la ciudad ... de actividades familiares, tradiciones, música, espectáculos, visitas guiadas, eventos deportivos y actos festivos que comenzaron el 3 de diciembre y se prolongaran hasta el 5 de enero.
La programación incluye más de medio centenar de actividades diseñadas para todos los públicos, con el propósito de dinamizar las calles, fortalecer el comercio local y celebrar las fiestas con la identidad y el espíritu bastetano que caracteriza a la ciudad.
Entre las actividades destacan la comedia «Inmaduros» en el Teatro Dengra el 13 de diciembre, múltiples espectáculos infantiles, certámenes de villancicos y la celebración del Granada Fest Baza el 6 de diciembre.
El programa incluye cuentacuentos, talleres, la Casita de Navidad con Papá Noel y el Cartero Real, el tren navideño por la ciudad, el Belén Viviente del barrio de Baúl y diversas zambombas flamencas en varios puntos de la ciudad.
Del 19 de diciembre al 5 de enero, la Plaza de Abastos volverá a ser un punto clave para el encuentro familiar, mientras que los días 22 y 23 se celebrará el Mercado Artesanal Navideño y la XVII Campaña del Juguete No Sexista y No Violento.
La programación incluye actividades solidarias como la Zumba benéfica a favor de Cáritas Baza (2 de enero), así como numerosos eventos deportivos: torneo de fútbol sala, torneo de ajedrez, torneo de baloncesto 3×3 y la emblemática XLIII San Silvestre Bastetana, que volverá a llenar las calles el 31 de diciembre.
El 5 de enero, la jornada comenzará con el Mercadillo de Reyes y actividades familiares en la Plaza Mayor.
A las 17:30h, partirá la Cabalgata de Reyes Magos desde el Colegio Divino Maestro, recorriendo las principales calles de la ciudad.
La llegada de Sus Majestades a la Plaza Mayor, a las 20:00h, estará acompañada por un gran espectáculo musical y pirotécnico, culminando con el videomapping especial «Una Navidad de Película en Baza».
La concejalía de Cultura y Fiestas anima a toda la ciudadanía, asociaciones, comercios y visitantes a participar activamente en todas las propuestas, pensadas para vivir una Navidad llena de tradición, convivencia y magia en las calles de Baza.
