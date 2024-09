El Ayuntamiento de Baza aprueba una moción de IU para que se regule el acceso al empleo público

José Utrera García Baza Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 4 de septiembre 2024, 08:27 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Izquierda Unida Baza ha querido mostrar su satisfacción porque el Pleno del Ayuntamiento de Baza aprobara el pasado jueves su moción para que el ayuntamiento elabore un reglamento de acceso al empleo público y a bolsas de trabajo, de tal modo que las reglas del juego de tales procesos queden claras y sean las mismas para todos los procesos, excepto aquellos que ya vienen regulados por normas superiores (Policía Local, Bomberos) o los que sean muy específicos, de tal modo que toda persona que quiera aspirar a una plaza sepa con qué reglas del juego va a concurrir y pueda prepararse convenientemente.

Sin embargo, el Portavoz de IU en Baza, Juan Ramón Gil van Gils, ha lamentado que «el equipo de gobierno PP-VOX prefería no debatir la moción, presentada el 19 de marzo y que han mantenido guardada en un cajón para que no se debatiera, por lo que finalmente han sido el resto de los grupos los que se han visto obligados a aprobar su debate por urgencia en el Pleno y sin pasar por Comisión Informativa, dado a que es una cuestión que hay que regular lo antes posible. Del mismo modo, resulta lamentable que el equipo de gobierno no quiera apoyar esta iniciativa y se limite a abstenerse, para nosotros el cambio que Baza necesitaba, entre otros, era éste, de tal manera que la ciudadanía volviera a confiar en su ayuntamiento y en sus procesos selectivos».

Gil van Gils agradece el apoyo de «Compromiso por Baza y del PSOE a la hora de aprobar esta moción, indicando la importancia de este acuerdo ya que en 45 años de ayuntamientos democráticos nunca se ha tenido un reglamento que regulara el acceso al empleo público en nuestra ciudad, por lo que la ganancia en transparencia y igualdad en los procesos va a ser enorme. Durante muchos de esos años el PSOE ha gobernado la Baza y nunca ha querido regularlo, por lo que saludamos su cambio de posición y que se sumen al cambio que esta iniciativa de Izquierda Unida va a suponer para nuestra ciudad, si es que el equipo de gobierno cumple con lo acordado en Pleno».

Para IU resulta «sorprendente la resistencia al cambio de un equipo de gobierno que quiere abanderarlo. Éste es un ejemplo más de que somos otros partidos, sobre todo los más pequeños, los que promovemos cambios reales en el ayuntamiento». A partir de ahora, se debe llevar a cabo «un proceso participativo con el concurso de los grupos municipales y de las secciones sindicales del ayuntamiento que desemboque en un Reglamento consensuado, según el acuerdo plenario en el plazo de tres meses».