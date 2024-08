El Ayuntamiento de Baza aporta mejoras a la futura estación de autobuses, sin fecha de construcción

José Utrera García Baza Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Viernes, 16 de agosto 2024, 10:07 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El ayuntamiento de Baza señala que la tramitación administrativa de la futura estación de autobuses sigue adelante con normalidad y cumpliendo escrupulosamente todas las condiciones que una instalación de este tipo requiere. En estos momentos se está a la espera de la redacción definitiva del proyecto y su posterior licitación. La Junta de Andalucía, que es la responsable de llevar a cabo esta infraestructura, dispone ya de un primer avance que ha sido presentado al equipo de gobierno del Ayuntamiento para que los responsables municipales puedan realizar todas las aportaciones que se estimen convenientes. Para este fin se desplazaron a Sevilla el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, la concejala de Urbanismo, Mª Carmen López, y el delegado territorial de Fomento en Granada, Antonio Ayllón, donde mantuvieron una reunión con el director general de Infraestructuras de Transporte de la Junta, Eduardo Gutiérrez. En ese encuentro se conocieron los detalles del primer avance de la nueva estación de autobuses de Baza y los representantes municipales tuvieron ocasión de aportar varias mejoras de cara a la redacción definitiva del proyecto.

La primera de las reivindicaciones del alcalde es que Baza necesita una estación de autobuses y no solo un intercambiador, es decir, que la futura instalación debe llevar consigo una serie de servicios de los que se viene disponiendo hasta ahora en la actual estación de autobuses de la calle Reyes Católicos. Pedro J. Ramos y Mª Carmen López insistieron igualmente en que la futura estación de autobuses de Baza debe ser un recinto agradable, estéticamente reconocible y acorde con el entorno. Para ello, los responsables municipales han exigido que en el pliego de condiciones que se va a elaborar para la redacción del proyecto definitivo se tengan en cuenta criterios de diseño y de integración urbana en un porcentaje importante y destacado. «No podemos ir a peor en este tipo de infraestructuras, que en definitiva son el primer escaparate que ven las personas que llegan a Baza y que dan la imagen que lo que queremos ser», destaca el alcalde.

Junto con estas peticiones, los miembros del equipo de gobierno hicieron llegar a la Junta la necesidad de que el espacio destinado para servicios debe ser más grande y quedar preparado para la ubicación en él de algunas otras instalaciones de cara a un futuro próximo. En concreto, el alcalde ha indicado que el espacio de unos sesenta metros previsto para taquilla, almacén y despacho debe ampliarse hasta los doscientos metros cuadrados, como mínimo, para que pueda estudiarse la posibilidad de situar allí un punto de información turística, una tienda de souvenirs, un hall de espera más amplio y una cafetería, con la que se podría dar servicio a toda esa zona donde se encuentran varias instalaciones municipales (residencia, polideportivo…) e incluso grandes supermercados y empresas que no cuentan con este tipo de establecimientos. Esa zona de servicios debería construirse dejando prevista la preinstalación de estas futuras dependencias. El proyecto que se ha presentado al Ayuntamiento cuenta con cinco andenes y un espacio para otros dos autobuses en espera; una gran pérgola que acogería a esos andenes, etc. Alcalde y concejala de Urbanismo se han interesado por la ubicación de los taxis, que podrían colocarse en esa zona de aparcamiento para autobuses si no se considera del todo necesaria o bien determinar un espacio en las afueras de la estación. La futura infraestructura se ubica en un terreno que fue cedido por el Ayuntamiento en la avenida José Salinas, entre esta vía y el campo de fútbol del polideportivo, y junto a la confluencia con la rotonda donde se muestra el escudo de la ciudad en mármol. Los autobuses accederían a ella por la parte baja y tendrían la salida por el otro extremo más cercano a Mercadona.

En la reunión mantenida con el Director General de Infraestructuras de Transporte de la Junta de Andalucía no se habló de plazos, aunque la disposición de todas las partes es no perder más el tiempo y que pueda construirse y utilizarse lo antes posible. El presupuesto que se maneja ronda el millón de euros, que podría variar en base a los varios años que acumula el proyecto sin materializarse.

Mientras que la nueva estación de autobuses llega, el Ayuntamiento está preparando un plan de choque para afrontar las necesidades de la actual, que presenta un preocupante estado de conservación y mantenimiento en determinados servicios. «Se llevan muchos años sin intervenir seriamente en esta instalación y sus carencias son evidentes. Hay que limpiar, pintar, reparar y, además, establecer algunas otras decisiones para su utilización, tanto de las empresas que trabajan en ella como de acceso y de uso para los particulares». Indica Ramos.