Baza

Tratamiento de uno de los pinos ubicados en el recinto de la antigua Alcazaba IDEAL

El Ayuntamiento acomete la protección de los pinos ante la procesionaria

El tratamiento denominado «endoterapia» se prolongará varias jornadas en los espacios públicos del municipio

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:58

El Ayuntamiento de Baza ha iniciado el tratamiento de los pinos ubicados en los espacios públicos municipales para prevenir la aparición y la proliferación en ellos de la procesionaria, una de las plagas más comunes en la zona que suele acarrear diversos inconvenientes, tanto para el propio árbol como para las mascotas y ciudadanos. La empresa Agroforestal Monte Vivo está realizando los trabajos, que se prolongarán durante varias jornadas.

El método que se está empleando se conoce como «endoterapia», un procedimiento seguro y eficiente de prevención que no afecta al exterior del árbol, con lo que no supone el cierre de los espacios y recintos donde están los pinos. Dependiendo del grosor del árbol se realizan en su tronco una serie de perforaciones; en cada uno de ellos se introduce un pequeño tapón para sellar ese agujero. A través de un pequeño orificio en ese tapón se inserta una aguja por la que se inyecta el producto fitosanitario en el interior del árbol. El producto es absorbido así por la planta y transportado a través de su sistema circulatorio para combatir la plaga. La eficacia es superior al 90%.

La empresa que está realizando el tratamiento señala que lo ideal sería que el mismo se realice también en los pinos ubicados en espacios privados, lo que aumentaría la eficacia y la erradicación de la plaga que se está combatiendo. Esta labor debe ser realizado por una entidad especializada para no dañar al árbol y cuanto antes mejor, indican.

El ayuntamiento no ha informado del numero de pinos que se van a tratar ni del coste.

