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Sistema de valvulas de entrada al deposito de la Cuesta del Frances IDEAL

El Ayuntamiento acomete obras de reparación en el depósito de la Cuesta del Francés

Con un presupuesto de 140.000 euros se pretende mejorar uno de los depósitos de agua que abastece a la ciudad

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 23 de marzo 2026, 11:34

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El equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de Baza, está llevando a cabo el proyecto de rehabilitación y mejora del deposito de agua para abastecimiento ... de la población, ubicado en la Cuesta del Francés.

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