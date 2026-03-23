El Ayuntamiento acomete obras de reparación en el depósito de la Cuesta del Francés

El equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de Baza, está llevando a cabo el proyecto de rehabilitación y mejora del deposito de agua para abastecimiento ... de la población, ubicado en la Cuesta del Francés.

Las obras están incluidas en los Planes Provinciales de Obras y Servicios (PPOYS) que ha establecido con la Diputación de Granada en el periodo 2024-2027. La obra se licitó en su momento y ya trabaja en ella una empresa bastetana. El presupuesto de la intervención ronda los 140.00 euros.

Antes de afrontar la reforma en sí de la instalación, ha sido necesario realizar una derivación de las conducciones que llegan al depósito desde los pozos de la Atalaya para dejarlo totalmente aislado y permitir que la red siga funcionando, así como para posteriores labores de limpieza y mantenimiento. Ahora se inicia la reparación completa de la estructura, de los forjados, de las tuberías de agua interiores, etc. La idea es garantizar la solidez de la infraestructura, reconstruir la techumbre, e impermeabilizar por completo los vasos, para que el suministro a la población se realice en las mejores condiciones para el consumo.

Según el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, los depósitos de la Cuesta del Frances, presentan una seria de deficiencias que hace necesaria una intervención de urgencia para subsanar diversos aspectos de este deposito de abastecimiento.

El de la Cuesta del Francés, es el más pequeño de los tres que tiene Baza, su capacidad es de 900 m3 muy lejos del histórico depósito de la Mancoba con 3.000 m3 y de la Atalaya con 5.000m3 que es esencial para el abastecimiento por su gran capacidad, lo que da un margen, muy importante, ante cualquier avería de los pozos de la Atalaya de los que se extrae el agua para el abastecimiento de Baza.