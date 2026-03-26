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Los presidentes de las comunidades de regantes y técnicos en la sede el Ministerio de Agricultura en Madrid IDEAL

Avance histórico para la consolidación de 6.500 hectáreas de regadío en la comarca de Baza

Ministerios, Confederación Hidrográfica y Comunidades de Regantes acuerdan el calendario de actuaciones para iniciar una infraestructura clave tras años de reivindicación

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 26 de marzo 2026, 13:35

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Las Comunidades de Regantes del Negratín, Siete Fuentes, San Juan y La Reina, Santo Ángel, Zabroja Zújar Freila y Llanos de Caniles anuncian un hito ... decisivo en la tramitación del Plan General de Transformación de Regadíos que permitirá la puesta en riego de 6.500 hectáreas agrícolas en la comarca de Baza.

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Avance histórico para la consolidación de 6.500 hectáreas de regadío en la comarca de Baza