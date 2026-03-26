Avance histórico para la consolidación de 6.500 hectáreas de regadío en la comarca de Baza

Las Comunidades de Regantes del Negratín, Siete Fuentes, San Juan y La Reina, Santo Ángel, Zabroja Zújar Freila y Llanos de Caniles anuncian un hito ... decisivo en la tramitación del Plan General de Transformación de Regadíos que permitirá la puesta en riego de 6.500 hectáreas agrícolas en la comarca de Baza.

La comarca de Baza da así un paso histórico hacia la modernización de su agricultura y la consolidación de un modelo productivo sostenible, competitivo y generador de oportunidades.

«Este acuerdo supone el mayor avance administrativo en décadas y marca el inicio de una etapa decisiva para garantizar el futuro del campo bastetano». Indican los presidentes de las comunidades de regantes.

La decisiva reunión se celebró lunes pasado en Madrid, en el salón de actos del Ministerio de Agricultura, una reunión de especial relevancia en la que participaron representantes de alto nivel institucional, entre ellos la Directora General del Agua, María Dolores Pascual; la Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal Díaz; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín Valcárcel; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla; así como responsables técnicos de los ministerios implicados. En el encuentro también estuvieron presentes los presidentes de las comunidades de regantes beneficiarias del plan, acompañados por los técnicos que han desarrollados los proyectos básicos.

José Antonio Azor, presidente de la Comunidad General de Regantes, destaca que por primera vez, todas las administraciones competentes —Agricultura, Transición Ecológica y la representación del Gobierno en Andalucía y Granada— han abordado de manera conjunta la solución a un problema histórico: la ejecución de la transformación en regadío contemplada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, con una dotación de 18,5 hm³.

Las comunidades de regantes quieren trasladar a la opinión pública, y especialmente a sus comuneros, su satisfacción ante este paso decisivo, que supone el inicio de una solución largamente esperada y que tendrá un impacto directo en el desarrollo económico y social del territorio, garantizando además el relevo generacional en el campo.

Como resultado de la reunión, se ha adquirido el compromiso de presentar, en las primeras semanas del mes de abril, un cronograma detallando el plan coordinado de obras que permitirá definir las actuaciones necesarias para el inicio de la ejecución del proyecto. Este proceso contará con la coordinación de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Asimismo, destacan que se ha acordado impulsar la redacción de los proyectos de infraestructuras de Alta y Baja, con la colaboración de las comunidades de regantes, y trabajar para que todo el desarrollo administrativo del proyecto quede reflejado en un Real Decreto que contemple el Plan General de Transformación de la Comarca de Baza antes de finalizar el presente año.

Este proyecto beneficiará directamente a más de 2.500 familias, más de 3.000 comuneros y 6.500 hectáreas de cultivo, consolidándose como un pilar fundamental para el futuro económico de la comarca, permitiendo no solo el desarrollo agrícola, sino también la transformación y valorización de los productos.

Los presidentes de las comunidades han expresado su ilusión y satisfacción por los avances logrados, destacando que el esfuerzo conjunto comienza a dar sus frutos. Además, han querido rendir homenaje al agricultor zujareño Antonio Peláez, figura clave en el impulso inicial del proyecto, cuya visión —afirman— «comienza ahora a hacerse realidad».