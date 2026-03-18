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Gabriel Villalobos presidente de AECH con el alcalde, concejales y autoridades provinciales Pedro Rodríguez

La Asociación de Empresarios Comarca de Huéscar celebra tres décadas de impulso al tejido económico rural

La entidad comenzó con 30 asociados y hoy tiene 215 y su presidente, Gabriel Villalobos, también lo es del Grupo de Desarrollo Rural

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Miércoles, 18 de marzo 2026, 19:23

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La Asociación de Empresarios Comarca de Huéscar (AECH) cumple 30 años consolidada como uno de los principales motores del desarrollo económico en el norte de ... la provincia de Granada. Fundada el 18 de marzo de 1996 por un grupo de empresarios encabezados por Eloy Molina, junto a Consuelo Cañadas, Manuel García, José Antonio Romero y José Francisco Gómez, la entidad nació con un objetivo claro: unir fuerzas para defender los intereses comunes del tejido empresarial de la comarca.

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