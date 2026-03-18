La Asociación de Empresarios Comarca de Huéscar celebra tres décadas de impulso al tejido económico rural

La Asociación de Empresarios Comarca de Huéscar (AECH) cumple 30 años consolidada como uno de los principales motores del desarrollo económico en el norte de ... la provincia de Granada. Fundada el 18 de marzo de 1996 por un grupo de empresarios encabezados por Eloy Molina, junto a Consuelo Cañadas, Manuel García, José Antonio Romero y José Francisco Gómez, la entidad nació con un objetivo claro: unir fuerzas para defender los intereses comunes del tejido empresarial de la comarca.

Tres décadas después, aquella iniciativa impulsada por apenas una treintena de socios se ha transformado en una organización sólida, con 215 empresas adheridas y una presencia activa en múltiples ámbitos económicos, sociales e institucionales. Su evolución refleja no solo el crecimiento interno de la asociación, sino también la capacidad de adaptación del empresariado local ante los continuos desafíos de un entorno cambiante.

En sus inicios, la AECH contaba con recursos limitados y una base empresarial centrada principalmente en el pequeño comercio. Sin embargo, el paso del tiempo ha propiciado una diversificación significativa, tanto en sectores como en servicios, convirtiéndose en una asociación multisectorial que integra desde actividades tradicionales hasta proyectos innovadores.

El recorrido no ha estado exento de dificultades. La organización ha atravesado distintas etapas marcadas por crisis económicas, cambios estructurales y, más recientemente, el impacto de la pandemia. Este último episodio supuso un punto de inflexión en la forma de trabajar de las empresas asociadas, acelerando procesos de digitalización que, en el ámbito rural, aún se encontraban en fases incipientes.

La adopción de herramientas digitales permitió mantener la actividad durante los momentos más críticos, facilitando la celebración de reuniones online, la optimización del tiempo y la apertura de nuevas vías de negocio a través del comercio electrónico. Este impulso ha dejado una huella permanente en la estrategia de la asociación, que apuesta decididamente por la innovación como eje de futuro.

Uno de los hitos más relevantes en la trayectoria reciente de la AECH ha sido asumir la presidencia del Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada, una responsabilidad que, históricamente, había recaído en representantes políticos. Este cambio supone un reconocimiento al papel del empresariado como agente clave en la planificación y ejecución de estrategias de desarrollo territorial.

En la actualidad, la asociación que preside Gabriel Villalobos, trabaja de forma transversal con todos los sectores productivos de la comarca. Entre las iniciativas emergentes destacan proyectos vinculados a la sostenibilidad y la innovación, como la fabricación de pellets, la agricultura regenerativa o la hidroponía. A ello se suma el crecimiento de la industria agroalimentaria, con especial protagonismo de las queserías artesanales de cabra, así como el fortalecimiento del sector turístico mediante alojamientos rurales de alta calidad.

Villalobos destaca también como la ganadería continúa «siendo un pilar fundamental, en economía de la comarca, con el cordero segureño como producto estrella», mientras que el comercio local se reinventa constantemente para adaptarse a las nuevas demandas del consumidor.

En paralelo a su labor económica, la AECH ha reforzado su compromiso con la educación y el desarrollo social. La colaboración con centros de secundaria ha permitido impulsar iniciativas como la coorganización de la Feria de Formación Profesional de Andalucía Oriental, que se celebra con carácter bianual. Este trabajo conjunto busca alinear la oferta formativa con las necesidades reales del tejido empresarial, facilitando la inserción laboral de los jóvenes y fomentando el relevo generacional.

El presidente de la AECH significa a apuesto de la asociación por la igualdad, que ocupa un lugar destacado en la agenda de la asociación. Actualmente, la junta directiva cuenta con una amplia representación femenina, con 11 mujeres y 6 hombres, «lo que refleja un avance significativo hacia la paridad en los órganos de decisión». Subraya.

Otro de los proyectos que ha ganado relevancia en los últimos años es la Gala Empresarial, un evento anual que reconoce la trayectoria y el esfuerzo de empresas y autónomos de la comarca. Se celebra en el Teatro Oscense, y se ha consolidado como una cita de prestigio que logra completar su aforo en cada edición. Este año, coincidiendo con el 30 aniversario, la sexta edición tendrá un carácter especialmente conmemorativo y se celebrará el próximo 6 de noviembre.

El dinamismo comercial también ha sido una prioridad para la AECH. Iniciativas como «The Shopping Night» han logrado revitalizar el comercio local, llenando las calles durante el mes de agosto con propuestas temáticas que atraen tanto a residentes como a visitantes. A estas acciones se suman otras actividades como desfiles de moda —que han contado con diseñadores de relevancia—, un tren turístico navideño y mercados de artesanía que contribuyen a fortalecer la identidad y la economía local.

Gracias a este conjunto de iniciativas, la asociación atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos, tanto en número de socios como en capacidad de influencia. Además, se prevé la ampliación de sus instalaciones a corto plazo, con el objetivo de mejorar la atención y los servicios ofrecidos a sus miembros.

De cara al futuro, el presidente Gabriel Villalobos avanza que el plan estratégico 2025-2028 estará centrado en tres ejes fundamentales: la digitalización aplicada, el relevo generacional y la economía circular. No obstante, ha subrayado que el éxito de estas líneas de actuación dependerá en gran medida de la colaboración entre administraciones públicas y agentes sociales.

La AECH mantiene firme su objetivo fundacional: «defender los intereses del tejido empresarial, dinamizar el territorio y dar voz a las empresas de la comarca». Para ello, continúa reforzando su presencia en distintos foros y organismos, con representación a nivel provincial en entidades como la Confederación Granadina de Empresarios, federaciones sectoriales, el Consejo Social de la Universidad de Granada o el Geoparque de Granada, entre otros.

El acto conmemorativo del 30 aniversario, que se celebró este miércoles 18 de marzo, fue conducido por Laura Carbonell reuniendo a cerca de un centenar de asistentes, entre representantes institucionales, empresariales y educativos, además de los socios y fundadores de la entidad. Fue un momento de reconocimiento al camino recorrido, pero también de reflexión sobre los retos futuros.

Como destacan desde la propia asociación, «este aniversario no solo representa una meta alcanzada, sino el inicio de una nueva etapa. Un punto de partida para seguir construyendo, desde la colaboración y la innovación, el futuro económico de la comarca de Huéscar».