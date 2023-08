Aprobados los sueldos y liberaciones del equipo de gobierno de Baza

El grupo municipal del PP, más el concejal de Vox incorporado ya al equipo de gobierno, va a cobrar sus sueldos en las mismas cantidades que proponían desde un principio hace tres meses. El pleno del ayuntamiento aprobó también la noche del jueves las dedicaciones exclusivas del alcalde, que cobrará 45.000 euros, y las de 7 concejales a razón de 30.000 euros, más tres personas de libre designación, que son la secretaria de alcaldía con un sueldo de 28.000 euros, el jefe de prensa con 30.000 euros y una tercera personas que será la coordinadora de concejales, que cobrará el 75% de una jornada completa.

La aprobación de los sueldos y liberaciones fue posible tras el acuerdo alcanzado con la concejal de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez que con su abstención propicio un empate que fue resuelto con el voto de calidad del alcalde. Para que fuese posible la abstención de la edil de Compromiso por Baza, el concejal de Vox, Rafa Azor si han tenido que comprometer a abandonar su formación política en las próximas semanas. De hecho Azor lleva días pidiendo que si hay algunas personas que se quiera hacer cargo del partido en Baza, se pase por la sede el partido que lidera Abascal.

La otra condición impuesta por Lidia Sánchez para abstenerse, era el nombramiento de una persona de su confianza, de hecho, forma parte de la candidatura de Compromiso por Baza, como coordinadora de concejales.

Tanto PSOE como Izquierda Unida, que durante el desarrollo del pleno apoyaron todas los puntos del orden del día, demostrado que no existía bloqueo al equipo de gobierno, sí que se opusieron a las liberaciones por consideran que son demasiadas y al masa salarial que va a costar el equipo de gobierno, que será el mayor de toda la historia.

Durante el último día se vio la posibilidad de que el concejal de Vox, no cobrará pero si no lo hacía después cuando deje su grupo político tampoco podría cobrar. Ya que la ley dice que los tránsfugas, al pasarse al grupo de los no adscritos no pueden cobrar más que antes y el sueldo del concejal de Vox era cero euros.