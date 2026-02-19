Una antigua escuela rural de Baza recupera el bullicio medio siglo después de su cierre

Medio siglo después de que se cerraran sus aulas, la antigua escuela rural del barrio Perchel, en el municipio granadino de Baza, vuelve a llenarse ... de actividad. Ya no suenan dictados ni campanas del recreo, pero sí el eco de herramientas y conversaciones de quienes trabajan con ilusión para devolverle la vida mientras aprenden un oficio. El histórico edificio, que perdió a sus últimos alumnos a finales de los 70 como consecuencia de la despoblación de las zonas diseminadas, encara ahora una nueva etapa como espacio multiusos al servicio de la ciudadanía de Baza.

Así lo han comprobado esta mañana el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Granada, Javier Martín Cañizares, y el alcalde de Baza, Pedro Ramos, que han visitado la actuación que se ejecuta en el inmueble en el marco del Programa de Empleo y Formación 'Antiguas Escuelas Rurales, concedido por la Consejería de Empleo al Ayuntamiento el pasado año con una financiación de 433.024 euros.

Quince personas desempleadas mayores de 45 años participan en esta iniciativa, que combina formación teórica y práctica profesional en las especialidades de albañilería y fontanería. «Para muchos de ellos, el antiguo colegio del Perchel no solo es un edificio que rehabilitar, sino una oportunidad real de recualificación y regreso al mercado laboral», ha apuntado el delegado de Empleo.

El programa prioriza a colectivos con especiales dificultades de inserción, especialmente personas con escasa cualificación o experiencia profesional, «unas carencias que ya no tendrán una vez que acaben el proyecto, pues se han esmerado no sólo en la rehabilitación de la antigua escuela, sino también en cada clase teórica con tal de especializarse en unos oficios con importantes salidas profesionales», según ha recalcado Martín Cañizares.

La escuela del Perchel fue una de las que se abrieron en la década de los 60 en pedanías y anejos de la ciudad bastetana para garantizar el acceso a la educación en núcleos de población diseminada entre cuevas y cortijos. Con el progresivo descenso de la población infantil en estas zonas, las clases se concentraron en el casco urbano y las antiguas instalaciones quedaron en desuso, convertidas en parte de la memoria sentimental de varias generaciones, según ha recordado el alcalde.

La rehabilitación de estas escuelas rurales forma parte de una estrategia que los bastetanos impulsan desde hace más de dos décadas para recuperar edificios y espacios históricos y devolverlos al uso público. El proyecto arrancó en 2009 con otros programas de empleo que ya actuaron en enclaves como Salazar, El Baíco, Camino de Oria, Cerro de las Cocas o Baúl, configurando una red de intervenciones orientadas a preservar el patrimonio rural del término municipal.

En el caso del Perchel, los trabajos realizados hasta ahora han permitido ejecutar las demoliciones necesarias para crear una sala diáfana, así como la reconstrucción de la cubierta, pendiente únicamente de su impermeabilización y colocación de tejas. En el módulo de fontanería se ha completado la instalación para un baño y la fosa séptica. Entre las actuaciones previstas hasta la finalización del programa se encuentran el enfoscado, maestreado y enlucido de capa fina; la tabiquería, alicatado y ensolado del baño; la construcción de una rampa exterior; el enfoscado de fachadas y la instalación de un techo registrable.

Un símbolo

Según ha informado Pedro Ramos, cuando concluyan las obras, el antiguo colegio dejará atrás definitivamente su imagen de abandono para convertirse en un espacio singular de interés cultural y social, preparado para acoger actividades y encuentros vecinales. «De este modo, la escuela rural del Perchel no solo recuperará el ajetreo perdido, sino que se transformará en un símbolo de cómo la formación y el empleo pueden ir de la mano en la revitalización del patrimonio de nuestros pueblos y ciudades», ha recalcado el delegado.

Por otra parte, según han destacado ambos, el Ayuntamiento de Baza pondrá en marcha este año otros dos proyectos de Empleo y Formación que financiará la Consejería de Empleo con 698.413 euros. Los proyectos estarán especializados en albañilería y fontanería, al igual que el que finaliza ahora, y en actividades de gestión administrativa.

En lo que va de legislatura, la Consejería de Empleo ha concedido a la localidad seis proyectos de Empleo y Formación beneficiando a un total de 108 personas desempleadas (entre alumnos y personal docente), apuesta que se ha traducido en una inversión de 2.285.000 euros.