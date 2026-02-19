Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Así lo han comprobado esta mañana el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Granada, Javier Martín Cañizares, y el alcalde de Baza, Pedro Ramos.

Una antigua escuela rural de Baza recupera el bullicio medio siglo después de su cierre

Trabajadores en prácticas de un proyecto de Empleo rehabilitan el primitivo colegio del barrio Perchel que perdió a sus últimos alumnos en los años 70

Ideal

Jueves, 19 de febrero 2026, 13:05

Medio siglo después de que se cerraran sus aulas, la antigua escuela rural del barrio Perchel, en el municipio granadino de Baza, vuelve a llenarse ... de actividad. Ya no suenan dictados ni campanas del recreo, pero sí el eco de herramientas y conversaciones de quienes trabajan con ilusión para devolverle la vida mientras aprenden un oficio. El histórico edificio, que perdió a sus últimos alumnos a finales de los 70 como consecuencia de la despoblación de las zonas diseminadas, encara ahora una nueva etapa como espacio multiusos al servicio de la ciudadanía de Baza.

