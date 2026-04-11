Andrea Viedma vuelve con «MADRE» un viaje escénico entre la creación, el amor y el dolor

El proyecto escénico Madre nace con la intención de explorar, desde una perspectiva artística y emocional, el concepto universal de la maternidad. La propuesta se ... adentra en la necesidad vital de dar vida, abordando tanto el sentimiento de amor más puro como el dolor más profundo que se entrelazan en este vínculo esencial, así como en la propia necesidad de creación artística.

El espectáculo se presenta como un homenaje a las musas creadoras que nos rodean, a esa fuerza arrolladora que acoge y transforma, y a la vida misma. A través de distintas etapas del vínculo madre-hija —gestación, parto e infancia—, el espectáculo construye un recorrido íntimo y simbólico que invita a la reflexión.

Además, la obra plantea preguntas fundamentales: ¿Cómo se crea la vida, la existencia o las ideas? ¿Es la madre sinónimo de creación? ¿Puede el acto artístico convertir a quien crea en madre? Estas cuestiones buscan generar un acercamiento del espectador hacia la introspección y la conexión emocional.

El montaje combina un variado repertorio musical con textos de Andrea Viedma y poesía de Emilia Ruiz, elementos que guían y sitúan al público dentro de la narrativa. Con una duración aproximada de 80 minutos, Madre propone una experiencia escénica que transita por conceptos como creación, muerte, dolor y amor, cerrando un ciclo que regresa al origen: la madre.

El espectáculo incorpora distintos estilos del flamenco, entre ellos guajira, bulerías, alegrías, fandangos de Huelva, martinete, peteneras, tientos y tangos, reforzando así su carácter expresivo y profundamente arraigado en la tradición cultural.

Andrea Biedma estrenó Madre con gran éxito el pasado 4 de octubre en el teatro Dengra, en Baza. Tras su buena acogida, vuelve este 11 de abril para todo aquel que se quedara con ganas asistir a la experiencia e incorporando como artista invitada a Marta Baena, pintora y creadora que hará una de sus obras en directo durante la función.

En su estreno el pasado octubre el arte flamenco cobró vida con una producción que cautivó al público con su pasión, técnica y profundo respeto por la tradición. El evento, reunió a un equipo de artistas excepcionales bajo la dirección de Andrea Viedma Ibarra, prometiendo ser una experiencia cultural única. La fuerza de esta producción radica en su talentoso elenco y equipo técnico, cuyos nombres brillan en cada faceta del espectáculo con una idea original, dirección artística y baile de Andrea Viedma Ibarra, «el corazón creativo y la fuerza interpretativa detrás de esta obra maestra, cuya visión y pasión se reflejan en cada movimiento».

La dirección musical, composición, arreglos musicales y toque están a cargo de Antonio Capote, «el maestro detrás de la música que envuelve a los espectadores, creando una atmósfera sonora única y cautivadora».

Con arreglos musicales, cante y flauta de Isabel Sánchez, una artista versátil que aporta su talento vocal e instrumental para enriquecer la experiencia musical al elenco de Madre.

El cante y voz en off son de Inmaculada Gallardo «Chati», una voz que resuena con autenticidad y emoción, transportando al público a través de las historias y sentimientos del flamenco. En la percusión y cante, Alberto Maezo, «el ritmo y la energía que impulsan el espectáculo, manteniendo el pulso y la pasión en cada momento». A las palmas: Irene Román y Sebastián Muñoz, la base rítmica que acompaña y complementa a los artistas, creando una sinergia única sobre el escenario.

Andrea Viedma

Andrea Viedma, Baza, 2001. Bailaora especializada en Baile Flamenco, inicia su formación a los tres años haciendo un recorrido por las diferentes escuelas de la localidad bastetana de la mano de Consuelo Herrera, Chari López, Maribel Cano… al mismo tiempo que se forma en enseñanzas profesionales de música en el conservatorio José Salinas de Baza. En la actualidad, compagina su trabajo como profesora de música, con su formación en el conservatorio profesional de danza Reina Sofía de Granada. Complementa su formación con destacados maestros como Daniel Doña, Cristian Martín, Ana Morales, José Maldonado, Pedro Córdoba, Miguel Ángel Heredia y David Acero.