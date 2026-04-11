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Andrea Viedma durante su actuación ANTONIO J ROMÁN

Andrea Viedma vuelve con «MADRE» un viaje escénico entre la creación, el amor y el dolor

La artista bastetana presenta su espectáculo por segunda vez en el teatro Dengra de Baza hoy sábado

JOSÉ UTRERA

BAZA

Sábado, 11 de abril 2026, 15:16

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El proyecto escénico Madre nace con la intención de explorar, desde una perspectiva artística y emocional, el concepto universal de la maternidad. La propuesta se ... adentra en la necesidad vital de dar vida, abordando tanto el sentimiento de amor más puro como el dolor más profundo que se entrelazan en este vínculo esencial, así como en la propia necesidad de creación artística.

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Andrea Viedma vuelve con «MADRE» un viaje escénico entre la creación, el amor y el dolor