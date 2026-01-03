Ana Díaz publica 'Valeria', un cuento infantil para acercar la epilepsia a la infancia

La educación y la transmisión de valores pueden abordarse desde múltiples enfoques y uno de los más eficaces, en edades tempranas, sigue siendo el cuento ... infantil. Este formato narrativo permite explicar realidades complejas de manera accesible, favoreciendo la comprensión y la empatía desde la infancia.

En esta línea se sitúa 'Valeria', el cuento presentado recientemente por la maestra Ana Díaz Gallardo. La obra aborda de forma directa y pedagógica una enfermedad crónica como la epilepsia, con el objetivo de explicar en qué consiste y cómo debe tratarse, tanto desde el punto de vista de quien la padece como de su entorno familiar y social. El relato propone una aproximación normalizadora a esta realidad, subrayando la importancia de la información y la convivencia para evitar estigmas y fomentar actitudes de respeto y comprensión.

La publicación se dio a conocer en el auditorio del Museo Arqueológico Municipal de Baza, ciudad natal de la autora. El acto contó con la participación de la ilustradora del cuento, Sonia Azor, responsable de dar forma visual a la historia. Las ilustraciones acompañan el texto como un elemento clave para facilitar la identificación del público infantil con la protagonista y reforzar el mensaje educativo del relato. De su presentación se ocupó Juan Antonio Díaz, quien acompañó a las autoras en sus exposiciones.

Una presentación que se concibió como un espacio de divulgación y reflexión en torno a la epilepsia y, por extensión, a otras enfermedades crónicas con las que muchas personas conviven desde edades tempranas. Desde distintos ámbitos educativos, como la escuela y la familia, se destaca la necesidad de introducir este tipo de contenidos para favorecer una mirada inclusiva y realista de la diversidad sanitaria existente en la sociedad.

Valeria se suma así a las iniciativas que utilizan la literatura infantil como herramienta de sensibilización, combinando narración e ilustración para acercar a los más pequeños realidades que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias. La obra se presenta como un recurso educativo y divulgativo que contribuye a la comprensión de la epilepsia y a la promoción de valores como la empatía, el respeto y la convivencia.