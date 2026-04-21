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Actividad del voluntariado en el Parque de los Prados IDEAL

Alta participación en la Semana de la Salud de Baza

La concejal de Salud, Mari Carmen Sánchez, destaca el impulso a la salud comunitaria y el fortalecimiento del tejido asociativo

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 21 de abril 2026, 19:37

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La ciudad de Baza celebra la decimosexta edición de la Semana de la Salud bajo el lema «Raíces fuertes para una vida saludable», una iniciativa ... consolidada desde hace bastantes años y que ha vuelto a registrar una notable participación ciudadana y un alto nivel de implicación institucional y asociativa.

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