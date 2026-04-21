Alta participación en la Semana de la Salud de Baza

La ciudad de Baza celebra la decimosexta edición de la Semana de la Salud bajo el lema «Raíces fuertes para una vida saludable», una iniciativa ... consolidada desde hace bastantes años y que ha vuelto a registrar una notable participación ciudadana y un alto nivel de implicación institucional y asociativa.

Organizada por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento en coordinación con la Red de Acción Local en Salud (RELAS), la programación ha ofrecido una variada agenda de actividades dirigidas a todos los públicos, con una excelente acogida. Los distintos espacios, como el auditorio del Museo, completaron su aforo en cada convocatoria, reflejando el interés de la ciudadanía por los temas abordados.

Durante la semana se analizaron cuestiones de gran relevancia social y sanitaria, como el Alzheimer, la salud cardiovascular, la gestión del duelo en personas mayores o el impacto de las tecnologías en la violencia sexual entre adolescentes. Las sesiones cuentan con la participación de profesionales especializados, cuya labor es ampliamente reconocida por la organización.

El programa culmino con un encuentro de asociaciones en el Parque de Los Prados, donde los colectivos integrados en Bastivoluntariado dieron a conocer su labor en un ambiente participativo y abierto. Además, se presentó la nueva asociación Neuroaltiplano Granadino, centrada en la atención a personas con enfermedades neurológicas.

La concejal de Salud, Mari Carmen Sánchez, ha puesto en valor el éxito de esta edición y subraya el trabajo conjunto desarrollado con RELAS, destacando que la Semana de la Salud «sirve como motor para seguir impulsando iniciativas de salud comunitaria». Sánchez insiste en la importancia de fortalecer los lazos entre entidades y asociaciones, así como en la necesidad de visibilizar y sensibilizar sobre los retos que afectan a la población.

En este sentido, la edil remarca que el objetivo principal es fomentar hábitos de vida saludables y promover una mayor conciencia social en torno al bienestar colectivo, consolidando a Baza como un referente en la promoción de la salud comunitaria, tal y como se demostró en su día cuando fue pionera en la puesta en marcha de RELAS.