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Almudena Cano asume la Jefatura de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de Granada

La hasta ahora directora conservadora del Parque Natural Sierra de Baza inicia una nueva etapa profesional al frente de la sección provincial encargada de la gestión de los espacios de la Red Natura 2000

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Almudena Cano recibiendo el premio como Serrana Más Popular del 2025
José Utrera García

José Utrera García

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Almudena Cano Serrano ha asumido un nuevo destino dentro de la administración medioambiental de la provincia de Granada tras cesar como directora conservadora del Parque ... Natural Sierra de Baza, cargo que ha desempeñado durante los últimos seis años. Desde julio de 2026 ocupa la Jefatura de la Sección de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de Granada, dependiente del Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos.

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