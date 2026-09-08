Almudena Cano asume la Jefatura de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de Granada

Almudena Cano Serrano ha asumido un nuevo destino dentro de la administración medioambiental de la provincia de Granada tras cesar como directora conservadora del Parque ... Natural Sierra de Baza, cargo que ha desempeñado durante los últimos seis años. Desde julio de 2026 ocupa la Jefatura de la Sección de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de Granada, dependiente del Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos.

Su nuevo puesto amplía el ámbito de sus responsabilidades, ya que tendrá a su cargo la gestión de los distintos espacios naturales integrados en la Red Natura 2000 de la provincia, con excepción de los parques naturales, que cuentan con sus propios sistemas de gestión. Entre sus competencias se encuentran las zonas especiales de conservación, zonas de especial protección para las aves, monumentos naturales, parajes y reservas naturales, entre otros espacios protegidos. Entre ellos figura la ZEC Sierra de Baza Norte, por su proximidad al territorio de la comarca.

Cano afronta esta nueva responsabilidad con «entusiasmo y respeto hacia un nuevo trabajo», según ha señalado en una entrevista en la que también ha repasado su trayectoria al frente del Parque Natural Sierra de Baza y los principales retos que quedan pendientes en este espacio protegido.

Durante los seis años de dirección, destaca especialmente el impulso dado a la planificación del Parque Natural. En este periodo se ha aprobado el II Plan de Desarrollo Sostenible y se ha llevado a cabo la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), además de la revisión del Proyecto de Ordenación de los Montes Públicos propiedad de la Junta de Andalucía. También se ha avanzado en la Ordenación Cinegética y el Programa de Uso Público.

A estas actuaciones se suma la incorporación y mejora de distintos equipamientos destinados al uso ciudadano. Entre ellos se encuentran los senderos de las antiguas zonas mineras del entorno de Santa Bárbara, el acondicionamiento de un refugio de uso libre y vivac en el Puerto de las Palomas y la puesta en funcionamiento de un punto de observación de fauna silvestre en la Cañada del Espartal, gestionado mediante un sistema de reservas por la Asociación Proyecto Sierra de Baza.

También se han renovado infraestructuras como el refugio del Pinarillo y se ha acondicionado una zona de acampada en La Fraguara. Paralelamente, durante estos años se han desarrollado jornadas de sensibilización y divulgación y se han impulsado publicaciones relacionadas con las orquídeas, las mariposas, la minería y las rutas de cicloturismo por la Sierra de Baza.

Para Cano, uno de los principales logros de su etapa ha sido precisamente la aprobación del PORN y el PRUG, instrumentos considerados fundamentales para la gestión del espacio protegido y cuya revisión era una demanda pendiente. La exdirectora conservadora también pone en valor los tratamientos selvícolas y aprovechamientos forestales realizados para adaptar las masas forestales a las condiciones climáticas actuales y contribuir, al mismo tiempo, a la generación de empleo en la economía local.

Entre las cuestiones que quedan pendientes señala la apertura del Centro de Visitantes de Narváez, cuyas obras ya han comenzado, así como la mejora de algunos apriscos destinados al ganado y la recuperación de determinadas casas forestales. Considera igualmente necesario continuar actuando sobre las masas forestales de la Sierra de Baza ante el incremento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones.

Su experiencia al frente del Parque Natural ha estado también marcada por la relación con ayuntamientos, asociaciones, federaciones, clubes deportivos y la Junta Rectora. Cano destaca el apoyo recibido durante estos años y guarda especialmente el reconocimiento como Serrana Más Popular del Año 2025 concedido por la Asociación Proyecto Sierra de Baza.

Almudena Cano Serrano fue nombrada directora conservadora del Parque Natural Sierra de Baza en junio de 2020. Durante su mandato ha estado al frente de la gestión de un espacio protegido de 53.649 hectáreas. Ahora inicia una nueva etapa profesional desde la Sección de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Granada, mientras permanece vacante el puesto de director o directora conservadora del Parque Natural Sierra de Baza.