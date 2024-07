La alcaldesa de Puebla de Don Fadrique dimite por «agotamiento físico y mental»

JOSÉ UTRERA PUEBLA DE DON FADRIQUE Sábado, 13 de julio 2024, 11:30 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La alcaldesa de Puebla De Don Fadrique, Laura Gómez (PP), formalizo ayer su renuncia en un tenso pleno extraordinario celebrado a las ocho de la mañana. La ya exalcaldesa también dimitió como concejal y reiteró la manifestado a Ideal el día anterior «su agotamiento, mental y físico». Que tiene mucho que ver con su soledad en el grupo municipal popular, donde solo un edil, le ha mantenido su apoyo hasta el final, gesto que Laura Gómez le agradeció. Para continuar aseverando «que lo más importante que tengo son mis amigos y por supuesto mi familia que es lo más grande que tengo en esta vida»

El primer teniente de Alcalde, Hilario José Rubio Fernández, es el siguiente en la lista y la persona que ejercerá como alcalde en funciones hasta que el PP, que gobierna en mayoría absoluta en el municipio, designe nuevo candidato y se celebre el pleno extraordinario para su toma de posesión dentó de 10 días. Aunque antes el presidente del PP en Puebla, Mariano García Castillo se reunirá con todos los concejales para saber su disponibilidad e idoneidad.

El propio Mariano García, tras conocerse la convocatoria del pleno extraordinario, agradeció la disponibilidad y el trabajo realizado por Laura Gómez, en el ayuntamiento poblato. La alcaldía no peligra en absoluto porque el PP gobierna con amplia mayoría al contar con 8 de los 11 concejales del consistorio.

En los últimos días, los tres concejales de la oposición de llegaron a ofrecer a Laura Gómez, la remota posibilidad de continuar si lograba el apoyo de dos concejales de su grupo y formar una mayoría, cuanto menos variopinta con tres ediles procedentes del PP más los tres de la suma de PSOE y Podemos.

A partir de ahora se presume que el resto de mandato, sea quien sea el alcalde o alcaldesa, la oposición va a ser más dura y crítica, pues tanto PSOE como Podemos, consideran que en el grupo municipal del PP se ha producido una «cacicada» y consideran que la gestión de Laura Gómez habrá sido buena o mala en estos meses, pero lo sucedido ayer, solo tiene una explicación, «deslealtad y traición».

Los concejales del PSOE desligan la labor municipal de Laura Gómez y la defiende y aseguran sin ningún género de dudas que « Laura es una gran persona, que como ella misma dice, no es política y no sabe ejercer de política, pero eso no es razón para tratarla como lo han hecho». Los ediles del PSOE señalan que la familia de la ex alcaldesa, presentes en el pleno no se han escondido al manifestar « La misma persona que te puso te ha quitado».

Por su parte Podemos, considera de «escándalo político que ha derribado a la primera mujer alcaldesa de este pueblo».

«Este golpe institucional promovido contra la alcaldesa, muestra la falta de respeto del Partido Popular hacia sus propia militancia, este acto es inaudito, humillante y repugnante. Laura Gómez fue elegida en mayo de 2023 por el pueblo y esto no les ha importado, ni a Mariano García ni al resto del equipo de gobierno que guardan silencio».

Podemos, agradece a Laura Gómez por haber sabido siempre separar lo personal de lo político, «por su cordialidad y humanidad, sabe que cuenta siempre con nuestro respeto»

Temas

Puebla de Don Fadrique